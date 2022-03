Keliweb: hosting e dominio a soli 23,90 euro l’anno

Keliweb è tra i servizi di hosting online più utilizzati in Italia, soprattutto grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo offerto nei propri prodotti. Il suddetto servizio dispone infatti di ben quattro piani tra cui scegliere, alcuni dei quali in super promozione. Si parte da quello base per utenti meno esigenti a soli 23,90 euro l’anno con dominio incluso, per poi passare a quelli più professionali e dedicati ai siti Web con maggiore traffico in entrata. Ma cosa si riceverà richiedendo la suddetta piattaforma hosting? Scopriamolo subito in questo articolo dedicato.

L’hosting di Keliweb parte da soli 23,90 euro l’anno

Come già anticipato in precedenza, i piani hosting offerti da Keliweb sono sostanzialmente quattro: KeliUser, KeliPRO, KeliCMS e KeliTOP. Tutte potranno contare su un dominio gratuito per sempre e che quindi non si andrà a rinnovare annualmente insieme al piano scelto. Ovviamente, i suddetti piani si differenzieranno per prezzo e per quantità di spazio e funzioni.

Si parte quindi dal piano base KeliUser, dedicato a chi si affaccia per la prima volta al mondo dei siti Web e non prevede un traffico in entrata molto elevato. Incluso nel prezzo di 23,90 euro l’anno ci saranno: dominio gratuito, 5GB SS di spazio Web, 10 caselle di posta, 1 database e il certificato SSL e HTTP/2. Non mancherà poi la possibilità di aggiungere anche il Builder del sito e il pannello DirectAdmin.

KeliPRO invece, a soli 39,00 euro l’anno includerà: il dominio gratuito, 10GB SS di spazio Web, 50 caselle di posta, 5 database e il certificato SSL e HTTP/2. In questo caso oltre al Builder del sito e al pannello cPanel, si potrà utilizzare anche il servizio Backup Plus per il salvataggio avanzato dei dati.

Il piano KeliCMS invece, oltre a dominio gratuito, 20GB SS di spazio Web, caselle di posta illimitate, database illimitati e il certificato SSL e HTTP/2, potrà contare su alcuni tool per l’ottimizzazione del server. Il suo prezzo è attualmente in sconto del 40% a soli 35,40 euro.

Infine, il piano KeliTOP includerà: dominio gratuito, 10 siti Web ospitali, 100GB SS di spazio Web, caselle di posta illimitate, database illimitati e il certificato SSL e HTTP/2. Il suo prezzo è invece di 179,00 euro l’anno.