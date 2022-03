Google Analytics 4: addio alla proprietà Universal Analytics

Mountain View ha reso noto che Google Analytics 4 (conosciuta in precedenza come “App + Web”) prenderà il posto di Universal Analytics come soluzione di misurazione.

I vantaggi di Google Analytics 4

Tale decisione sarebbe stata presa in considerazione del fatto che Google Analytics 4 si è dimostrata una proprietà maggiormente incentrata sul rispetto della privacy e più duratura nel tempo.

Nel contempo si tratta di una soluzione che sfrutta il machine learning per visualizzare approfondimenti sui percorsi degli utente tramite differenti tipologie di piattaforme e dispositivi.

Google Analytics 4 dovrebbe garantire inoltre livelli di integrazioni ottimizzati e ritagliate su misura per le piattaforme pubblicitarie di Big G, una caratteristica che dovrebbe favorire la massimizzazione del rendimento delle campagne di advertising e incrementare il ROI (Return On Investment) derivante dalle attività di marketing.

La roadmap verso Google Analytics 4

L’elaborazione dei dati tramite la proprietà Universal Analytics verrà interrotta il 1° luglio del 2023, fino a quella data la si potrà continuare ad utilizzare e sarà possibile raccogliere nuovi dati attraverso di essa.

Dal 1° luglio in poi si potrà accedere ai dati elaborati precedentemente nella proprietà Universal Analytics per non meno di 6 mesi, gli utenti sono comunque invitati ad esportare tutti i report storici durante questo periodo con lo scopo di non perdere informazioni preziose.

Per quanto riguarda invece il passaggio completo a Google Analytics 4 non sarebbe ancora disponibile una deadline precisa, a tal proposito infatti Google di sarebbe limitata a comunicare che nei prossimi mesi verrà indicata una data futura in cui le proprietà Universal Analytics esistenti non saranno più disponibili.

Superata anche questa scadenza non sarà più possibile visualizzare i report Universal Analytics all’interno dell’interfaccia di Analytics o accedere ai dati Universal Analytics tramite l’apposita API (Application Programming Interface).

Da segnalare infine che l’elaborazione nelle proprietà Google Analytics 360 verrà estesa una tantum fino al 1° ottobre 2023.

Come verificare la proprietà Google Analytics utilizzata

In vista delle novità in arrivo è bene ricordare che nel caso in cui la proprietà sia stata creata prima del 14 ottobre 2020 è probabile che sia in uso una proprietà Universal Analytics.

Al contrario, se la proprietà è stata creata dopo il 14 ottobre 2020, è probabile che si stia già utilizzando una proprietà Google Analytics 4 e non verrà richiesto alcun intervento da parte dell’utente.

Fonte: Google