AVM FRITZ!Box 7590: miglior Modem/Router ad un prezzo imperdibile su Amazon

Con un nuovo design, il Fritz!Box 7590, un router xDSL wireless di punta della casa AVM, si presenta come una delle scelte migliori per chiunque cerchi un modem/router con prestazioni elevate, stabile e che abbia tante funzioni di sicurezza implementate. Lo puoi acquistare ora su Amazon ad un prezzo davvero molto invitante, parliamo di soli 198,99€ rispetto il prezzo di listino di oltre 260 euro.

Il 7590 è dotato di cinque indicatori dimmerabili: tre per le funzioni principali, DSL, wi-fi e DECT, più il WPS e una luce Info multifunzione. I pulsanti sotto gli indicatori WLAN, Fon/DECT e Connect/WPS aiutano a semplificare la configurazione e la connettività. Sul retro troverai quattro porte Gigabit Ethernet per connettere i dispositivi alla tua rete domestica/ufficio, una porta WAN Gigabit Ethernet dedicata per il collegamento di un modem in fibra o via cavo e tre prese telefoniche RJ12. Le prese DSL e di alimentazione sono accompagnate da una coppia di porte USB 3.0.

Anche se non utilizzi la segreteria telefonica integrata, collegando il tuo telefono fisso tramite il router potrai avvisarti via e-mail quando arrivano le chiamate. Consente anche di bloccare anche le chiamate spam, e include una funzione di allarme che fa squillare il telefono. Altre funzioni di gestione delle chiamate includono la deviazione delle chiamate e il blocco. È inoltre possibile abilitare la stazione base DECT e registrare i telefoni cordless utilizzando il pulsante accanto all’indicatore DECT.

La gestione della rete è completa e consente di configurare il server DHCP integrato e altre impostazioni di rete, inclusi DNS, IPv6 e il consumo energetico delle porte Ethernet: è possibile ridurre l’alimentazione declassandole individualmente a 100 Mbps. Altre funzionalità di risparmio energetico includono la possibilità di spegnere la radio Wi-Fi in base a un programma.

Oltre a supportare il networking di base, il filtraggio e l’accesso a Internet ai server interni, il 7590 può fungere da server multimediale DLNA per l’archiviazione collegata tramite le porte USB. Le funzionalità di sicurezza includono un firewall, è possibile disabilitare le risposte al ping e filtri per NetBIOS, Teredo e la porta SMTP 25. Il router è accessibile anche utilizzando un’app AVM per iOS/Android, in locale o in remoto.

In termini di nuove funzionalità, i due principali punti di forza sono il supporto per la banda larga supervectoring VDSL 35b (aka Vplus), che promette velocità fino a 300 Mbps, e il wi-fi MU-MIMO (802.11ac) tramite le otto antenne interne del 7590. Sebbene si possa sfruttare la velocità del Wi-Fi (ci sono benchmarks che dimostrano che si è ottenuto un aumento di 800 Mbps in più sulla rete Wi-Fi a 5 GHz), la banda larga supervectoring in Italia non è ancora disponibile.

Puoi acquistare questo ottimo modem/router ora su Amazon ad un prezzo davvero molto conveniente, clicca qui per acquistarlo.