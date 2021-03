CutiePi: un tablet con Raspberry Pi 4

CutiePi è un tablet basato sulla single board Raspberry Pi 4 che permette di utilizzare un dispositivo mobile completo e basato interamente su componentistica Open Source senza dover gestire l’ingombro di cavi o alimentatori esterni. Il device, nato grazie ad una campagna di crowdfunding su Kickstarter, è già nella fase della produzione di massa, può essere preordinato tramite un apposito store su Shopify e le consegne dovrebbero cominciare entro luglio.

Specifiche tecniche

All’interno del tablet è presente la CutiePi board, un PCB (Printed Circuit Board) personalizzato che si presenta come carrier board compatibile con Raspberry Pi Compute Module 4 completa di amplificatore, giroscopio, supporto per la codifica audio, microfono, microcontroller STM32 nonché ingressi USB e micro HDMI. Tutto l’hardware è certificato dalla OSHWA (Open Source Hardware Association).

Il processore BCM2711 è un Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) con architettura a 64-bit e frequenza a 1.5 GHz che anima una Raspberry Pi Compute Module 4 (Wireless, con 2GB di memoria RAM Lite CM4102000) e un display da 8 pollici di tipo IPS LCD con risoluzione 1280×800 px. Sono supportate le connettività tramite WLAN a 2.4 GHz e 5.0 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac e Bluetooth 5.0 mentre per quanto riguarda il comparto ottico abbiamo una fotocamera posteriore da 5MP.

Dalla scocca, che misura 206 mm di larghezza, 134 di altezza e 14 di profondità, sono accessibili una porta USB type-C per la ricarica e l’accesso OTG ai dati su supporto di memoria esterno, una porta USB type-A, un ingresso micro HDMI e uno slot microSD.

La batteria è una componente Li-Po da 5000 mAh che dovrebbe garantire 5 ore di autonomia in stand-by con regolazione della luminosità al 50% e connessione WiFi attiva.

Sistema operativo e applicazioni

Il sistema operativo di riferimento per il progetto è Raspberry Pi OS gestibile tramite un’interfaccia utente (CutiePi shell) animata tramite Qt.

Per quanto riguarda invece le applicazioni, il dispositivo presenta alcuni software preinstallati tra cui un Terminale e un browser Web mentre è in progetto di integrare il supporto per le App tamite XWayland.

Prezzo

Attualmente CutiePi è preordinabile per 199 dollari ma il prezzo finale per i rivenditori dovrebbe assestarsi sui 229 dollari.