Windows 11 ti avviserà se il tuo hardware non è supportato

Il team di Microsoft ha pubblicato nuovi aggiornamenti all’interno dell’Insider Program riguardanti l’hardware non ufficialmente supportato da Windows 11. Gli sviluppatori dell’azienda statunitense stanno infatti sperimentato dei nuovi metodi per avvisare gli utenti che la propria configurazione hardware non è ufficialmente supportata da Windows e che dunque potrebbero riscontrare problematiche di varia natura come crash o rallentamenti vari.

Nelle ultime build di testing di Windows 11, se il PC non dispone delle caratteristiche hardware richieste, viene visualizzato una sorta di watermark al di sopra dello sfondo del desktop che recita “requisiti di sistema non soddisfatti”. Si tratta di un elemento molto simile a quello che invece viene mostrato all’utente quando la copia di Windows non è stata attivata. Tale strategia dovrebbe dissuadere le persone e le aziende dall’installare Windows 11 su computer ormai datati, che quindi non dispongono delle risorse necessarie per eseguire l’ultima incarnazione del sistema operativo Microsoft in modo ottimale.

In pratica l’azienda guidata dal CEO Satya Nadella non ha intenzione di ripetere i medesimi errori fatti ai tempi di Windows Vista, quando i maggiori produttori hardware iniziarono a proporre diversi PC come “Vista Ready” senza però sincerarsi concretamente che tali computer supportassero in modo concreto Windows Vista.

Oltre al watermark nel desktop il team di sviluppatori Microsoft ha implementato anche un ulteriore avviso del genere, questa volta collocato all’interno del pannello delle Impostazioni di sistema. Tale messaggio non risulta essere intrusivo quanto quelle presente nell’immagine di background, tuttavia consente all’utente di avere maggiori dettagli sui possibili imprevisti tecnici in cui potrebbe incappare nel caso decidesse di continuare ad utilizzare Windows 11 su hardware non supportato.

Microsoft dunque vuole spingere la sua community di beta tester ad adottare hardware più recente, limitando al minimo ogni sorta di prova su configurazioni non più al passo con i tempi. Infatti tali messaggi sono presenti unicamente nel ramo di sviluppo di Windows 11, anche perché le versioni stabili non possono proprio essere installate su PC che non soddisfano i requisitimi minimi consigliati.