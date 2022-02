Un vero computer con CPU Intel quad-core da mettere in tasca (-56 euro)

Avere una pendrive con cui avere i propri dati sempre con sé è comodo. Avere un computer grande come una pendrive che ti consente anche di elaborarli lo è ancora di più ed oggi puoi approfittare del doppio sconto sul NiPoGi Mini PC Stick che offre tutto questo a soli 153 euro su Amazon.

NiPoGi Mini PC Stick: caratteristiche tecniche

Ovviamente aspetto caratteristico del computer è proprio il design estremamente compatto, capace di entrare nel taschino della giacca. La parte superiore è completamente forata per agevolare la dissipazione del calore affidata a un sistema fanless completamente silenzioso. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. La CPU è supportata da 6GB di memoria RAM e 128GB di spazio per l’archiviazione. Si tratta di una configurazione dalle ottime performance per le attività d’ufficio, come l’elaborazione di documenti con il pacchetto Office. È anche una pratica soluzione per l’intrattenimento, in alternativa ai tradizionali TV Box per accedere ai contenuti in streaming di Netflix, Prime Video o Disney+, ad esempio.

Il processore è già presente all’interno dell’elenco di compatibilità Microsoft. Questo significa che potrai effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 11 non appena sarà disponibile. Anche la connettività sorprende considerando le dimensioni. Le porte USB sono due e entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità che consentono di espandere la memoria attraverso i dispositivi di archiviazione portatile. È presente perfino una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni dalla rete fissa attraverso la connessione via cavo. L’uscita audio/video è naturalmente integrata, in questo caso una HDMI capace di gestire uno schermo con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.2.

Grazie ad uno sconto del 21% che si somma ad un coupon di 35 euro, il NiPoGi Mini PC Stick è acquistabile su Amazon a soli 153,91 euro per un risparmio di ben 56 euro sul prezzo di listino.