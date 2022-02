Trello, un po’ di novità

Trello è un applicativo il quale è annoverabile alla categoria dei gestionali legati al Web. Scopo dichiarato del software è favorire la collaborazione fra gruppi di lavoro con particolare riferimento a progetti specifici e incrementare al contempo la produttività generale.

Il suo punto di forza è la bacheca, dove in modo semplice e personalizzabile si possono gestire schede e liste legate alle attività da svolgere da parte del team. Oltre che via Web, Trello può essere comodamente utilizzato in mobilità mediante le specifiche app iOS e Android per smartphone e tablet, a confermare un’ottima versatilità d’impiego.

Le funzionalità di base di Trello sono fruibili gratuitamente, ma sono disponibili profili a pagamento per singolo utente dove vengono rese disponibili funzionalità aggiuntive in base alle esigenze di ogni gruppo di lavoro. Il team di sviluppo dell’applicativo ha recentemente rivelato nuove funzionalità, tali da rendere ancora più efficiente l’esperienza d’uso.

Sono state aggiunte le viste Trello, oltre a quella standard già disponibile relativa alle schede. I progetti possono così essere valutati con più attenzione mediante le viste Mappa, Calendario, Tabella, Bacheca, Timeline e Dashboard. Tali viste aggiuntive sono attualmente rese disponibili per chi possieda un account Enterprise o Premium.

La vista Calendario dell’area di lavoro consente di estrapolare informazioni da più bacheche per offrire una visione più generale della attività in corso di svolgimento. Risulta infatti più agevole tenere conto dei task pianificati e individuare rapidamente eventuali conflitti in termini temporali. La vista Tabella ha il compito di mostrare le schede delle bacheche mediante una modalità assimilabile a quella di un foglio di calcolo. Gli utenti hanno la possibilità di monitorare ogni singola attività, concentrandosi su quelle di maggiore rilievo.

Sono state inoltre introdotte le Dashcard, pensate al fine di tenere facilmente traccia di ogni attività relativa alle bacheche nelle quali si è coinvolti. Ciò avviene anche con la creazione di filtri personalizzati i cui risultati vengono aggiornati automaticamente. Le Dashcard sono simili alle schede di Trello, in quanto ciascun utente può, a partire da un’unica posizione, creare note o commenti, tenere traccia di date di scadenza o gestire membri.