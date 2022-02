Promo BOMBA: SanDisk Ultra Fit 128GB al minimo storico (-58%)

Se stai cercando un dispositivo di archiviazione portatile, allora puoi interrompere la ricerca e portare a casa un affare incredibile. Sto parlando della pendrive SanDisk Ultra Fit 128GB, una chiavetta pensata per l’utilizzo professionale dalle ottime prestazioni, scontata del 58% su Amazon a soli 24 euro. A questo prezzo non si può chiedere di meglio.

Pendrive SanDisk Ultra Fit 128GB: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista prestazionale, la soluzione di SanDisk è senza dubbio una delle migliori alternative possibili. Utilizza un’interfaccia USB 3.1 che garantisce una velocità di trasferimento fino a 130MB/s. Questo consente di utilizzarla per molteplici scopi senza rallentamenti, ad esempio, per riprodurre i contenuti multimediali direttamente dalla chiavetta. Un’ottima soluzione anche come espansione di memoria per i Mini PC, semplice e veloce che non rinuncia alle prestazioni. Inoltre, la chiavetta è accompagnata da due software dedicati proprio all’ambiente professionale: SanDisk Secure Access e RescuePRO Deluxe. Il primo consente di impostare una password per l’intera memoria o singoli file e cartelle attraverso la crittografia AES128. Il secondo, invece, consente di recuperare i file anche se cancellati per errore.

Naturalmente a caratterizzare la pendrive è il design, estremamente compatto e pratico da utilizzare. La chiavetta, infatti, misura poco più del solo connettore adottando un formato “plug and stay”. Questo perché è possibile lasciare il dispositivo collegato, ad esempio, al laptop senza creare alcuna difficoltà nel riporlo nello zaino o nella borsa del PC. Non manca però l’asola che consente di attaccare la pendrive direttamente al portachiavi, così da ridurre il rischio di smarrimento e semplificarne il trasporto. La capacità da 128GB consente di archiviare un numero praticamente infinito di documenti e un’ottima quantità di musica, film e serie TV. Insomma, un accessorio indispensabile in ogni circostanza.

Grazie allo sconto del 58%, la SanDisk Ultra Fit 128GB può essere acquistata su Amazon a soli 24,24 euro per un risparmio di oltre 30 euro sul prezzo di listino.