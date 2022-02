Meta lancia i Reels su Facebook

Meta ha lanciato Reeels in 150 diversi Paesi tramite un aggiornamento di Facebook per le versioni iOS e Android dell’applicazione.

Reels è notoriamente una funzionalità creata come alternativa a TikTok, presenta infatti caratteristiche molto simili al social network di ByteDance supportando la pubblicazione di brevi video della lunghezza di 60 secondi e, fino ad ora, era stata a disposizione degli utilizzatori di Instagram (altra proprietà del gruppo di Mark Zuckerberg).

Nuovi tool per i video e la monetizzazione

Tra gli strumenti a disposizione dei creatori di contenuti per Facebook Reels vi è anche la possibilità di salvare delle bozze, nei prossimi mesi dovrebbero essere poi integrate delle feature dedicate al taglio dei video che gli utenti potranno usare per testare diversi formati e massimizzare la resa dei propri filmati.

Aumentano le funzionalità a corredo e aumentano anche gli strumenti dedicati alla monetizzazione, gli sviluppatori di Menlo Park hanno infatti ideato due nuovi formati per l’advertising di tipo display:

un overlay semitrasparente posizionato i basso rispetto ad un video dei Reels;

semitrasparente posizionato i basso rispetto ad un video dei Reels; un banner statico che può essere collocato in qualsiasi posizione rispetto ad un contenuto Reels.

L’ad-placement program

Sempre per quanto riguarda la monetizzazione, i creator avranno a disposizione l’accesso all’ad-placement program per guadagnare con le inserzioni in-stream.

Si tratta nello specifico delle inserzioni (pre-roll, mid-roll e con immagini) che sono visualizzabili durante un video e risultano più efficaci all’interno di un filmato che contiene pause in cui posizionare l’advertising.

Le inserzioni in-stream consentono inoltre di scegliere i posizionamenti dei banner nel caso in cui quelli stabiliti automaticamente dal sistema non dovessero dimostrarsi particolarmente performanti.

Reeels conquista il network di Meta

Come anticipato dai portavoce della compagnia californiana, nel corso della prossime settimane gli utenti avranno la possibilità di condividere i contenuti di Reels in più sezioni di Facebook tra cui anche Watch, piattaforma pensata nativamente per i video, e le Storie (altra feature ereditata da Facebook dopo l’esperienza maturata in Instagram).

Attualmente non sono disponibili dati riguardanti i risultati ottenuti da Reels nel network di Meta, per ora TikTok sembrerebbe poter dormire sonni tranquilli ma nel lungo periodo Zuckerberg e soci possono contare su una platea composta da circa 3 miliardi di utilizzatori.