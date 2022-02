L’Europa aiuta l’Ucraina nel tentativo di sventare gli attacchi informatici Russi

L’Unione europea manderà un team di esperti di sicurezza informatica in aiuti dell’Ucraina per combattere gli attacchi informatici provenienti Russia, hanno detto i funzionari a POLITICO.

Il Cyber ​​Rapid Response Team dell’UE comprende circa 10 funzionari nazionali per la sicurezza informatica di sei paesi europei: Croazia, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia e Romania che forniranno assistenza ai paesi sotto attacco informatico. La squadra rientra nel programma di cooperazione in materia di difesa dell’UE PESCO; sarà il suo primo schieramento.

I sei “stati membri partecipanti hanno deciso di attivare la squadra“, ha affermato Margiris Abukevičius, viceministro presso il Ministero della Difesa nazionale in Lituania.

La mossa arriva in un forte momento di crisi, i servizi di sicurezza informatica ucraini hanno avvertito tutte le autorità che stanno per arrivare attacchi informatici di grosso calibro.

Una situazione delicata

Abukevičius ha affermato che i funzionari europei elaboreranno i dettagli con l’Ucraina su quanti e quali esperti dedicherà all’operazione. L’invio del cyber team in Ucraina “è un’opzione che stiamo considerando“, ha affermato Abukevičius, aggiungendo che dipenderà dal tipo di supporto richiesto dall’Ucraina.

Il 18 febbraio il governo ucraino ha chiesto il sostegno dell’Europa ai funzionari militari informatici, in una lettera ai leader dell’UE vista da POLITICO.

Il ministro degli Esteri di Kiev Dmytro Kuleba ha scritto ai leader dell’UE che avrebbe “accolto con favore il dispiegamento a Kiev” del team di esperti per valutare “le vulnerabilità delle nostre principali reti e sistemi di computer”. Kuleba ha anche chiesto all’UE “attrezzatura tecnica e software aggiuntivi per rafforzare l’infrastruttura di sicurezza informatica”.

Lunedì sera, il capo della politica estera dell’UE Josep Borrell ha detto ai giornalisti che l’UE “invierà in una missione degli esperti per aiutare l’Ucraina ad affrontare gli attacchi informatici“, dopo aver incontrato Kuleba in una riunione dei ministri degli affari esteri europei a Bruxelles.

La richiesta di Kyiv di rinforzi informatici ha fatto seguito a due importanti attacchi alle reti del governo ucraino nelle ultime settimane. A metà gennaio, gli hacker hanno pubblicato messaggi sui siti web del governo e diffuso un malware per cancellare i dati. I siti web del governo sono stati bloccati anche da un attacco DDOS, che i servizi di sicurezza ucraini hanno definito il “più grande attacco di questo tipo mai avvenuto nel Paese“.

