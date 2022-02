Google rilascia la nuova developer preview di Wear OS 3.2

Il team di sviluppatori Google ha rilasciato la nuova developer preview di Wear OS 3.2, ovvero il sistema operativo dell’azienda californiana dedicato agli smartwatch . Questa build di testing non introduce particolari novità per l’esperienza utente ma si focalizza principalmente nella pulizia del codice e nella risoluzione di bug e imperfezioni. Dunque non è presente il tanto atteso redesign di Google Assistant, segno che lo sviluppo di Wear OS in generale sta proseguendo a rilento rispetto alla tabella di marcia indicata dal CEO Sundar Pichai nel 2021, ovvero quando presento al pubblico questo progetto in partnership con Samsung e Fitbit.

Wear OS 3.0 infatti ha portato una ventata d’aria fresca al mondo degli smartwatch dedicati ai device Android. Tuttavia l’ecosistema di servizi correlati dipende ancora molto dai vari produttori hardware. Volendo fare un esempio concreto, negli smartwatch di punta di Samsung, i Galaxy Watch 4, non è ancora presente Google Assistant e non è nemmeno possibile sincronizzare i dati delle attività sportive con l’applicazione dedicata al fitness dell’azienda di Mountain View. Elemento che ovviamente ha fatto storcere il naso a moltissimi utenti, visto che più che un prodotto con Wear OS “stock” appare, nel bene e nel male, come un comune device Samsung.

Una delle poche novità che è possibile incontrare nella nuova developer preview di Wear OS 3.2 riguarda le icone di sistema, che adesso hanno un look decisamente più in linea con lo stile “Material You” introdotto con il lancio di Android 12. Tuttavia il set di icone non dispone della funzionalità, almeno per il momento, che consente di adattare il set cromatico allo sfondo selezionato dall’utente sul proprio smartphone. L’ultima build di testing inoltre gode delle ultime patch di sicurezza distribuite dal team di sviluppatori Google. Per il momento non sono state comunicate date ufficiali per il lancio della versione stabile di Wear OS 3.2, ma secondo alcuni rumor gli utenti in possesso di uno smartwatch supportato dovrebbero ricevere l’update entro l’estate.