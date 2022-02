Google condivide l’agenda del suo Games Developer Summit 2022, ecco le novità

Martedì Google ha condiviso l’agenda del prossimo Google for Games Developer Summit 2022. L’evento digitale gratuito inizierà il 15 marzo e includerà annunci relativi a Stadia, Google Ads, AdMob, Android, Google Play, Firebase e Google Cloud.

Il summit inizia con un discorso programmato alle 9:00 il 15 marzo, durante il quale Google condividerà informazioni sui nuovi strumenti progettati per aiutare gli sviluppatori a creare giochi. La riunione prevede anche più di 20 sessioni su argomenti come “Giochi su dispositivi pieghevoli”, “Costruzione di una piattaforma valuta in-game con Spanner e Cloud Run” e “Test di gioco semplificati su Stadia”.

Le sessioni saranno disponibili per la visione on-demand a partire dalle 10:15. Chi è interessato al summit può iscriversi gratuitamente a partire da oggi.

Un progetto che crescerà negli anni

L’attenzione di Google sui giochi si è spostata negli ultimi anni, adesso l’azienda vuole spingere sugli editori e sviluppatori di giochi di terze parti nel tentativo di portare più contenuti sulla piattaforma. A tal fine, l’anno scorso Google ha creato un nuovo ruolo esecutivo all’interno di Google Cloud incentrato sulle soluzioni di gioco. Inoltre, l’anno scorso ha chiuso il team di sviluppo di giochi interno di Stadia in modo che la piattaforma di streaming di giochi potesse concentrarsi con i programmatori di giochi di terze parti.

L’interesse di Google per i giochi non dovrebbe sorprendere gli utenti. Il settore è considerevole e in crescita, generando circa 175,8 miliardi di dollari tramite la spesa dei consumatori nel 2021, secondo la società di ricerca Newzoo. Si prevede che il mercato globale dei giochi supererà i 200 miliardi di dollari entro il 2023. Nel frattempo, nell’ultimo anno i giocatori si sono spostati maggiormente verso i giochi per dispositivi mobili e multipiattaforma.

Fonte: zdnet