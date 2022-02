Google Chat sostituirà la versione classica di Hangouts per gli utenti Workspace

Inizialmente, Google avrebbe dovuto avviare la migrazione dalla versione classica di Hangouts a Chat nell’ottobre 2019 per gli utenti di Workspace (in precedenza chiamata G Suite). La transizione è stata posticipata per diversi mesi, arrivando a tardare fino a giugno 2020. La fase finale è ora fissata per la fine di marzo.

A partire dal 22 marzo 2022, potrà essere attivata l’impostazione “Chat preferita” per tutti i clienti, una funzione che renderà Google Chat l’applicazione di chat predefinita. Ciò significa che quando gli utenti visitano la versione classica di Hangouts in Gmail sul web o le app mobili della versione classica di Hangouts, verranno indirizzati a Chat.

Google afferma che “non è possibile annullare questa modifica“. Detto questo, hangouts.google.com continuerà a funzionare, ma le app Android e iOS saranno disabilitate. La stragrande maggioranza della cronologia delle conversazioni dalla versione classica di Hangouts è già in Google Chat.

Novità anche per i messaggi

Tuttavia, a partire da metà marzo 2022, gli spazi appena creati in Google Chat all’interno del tuo dominio non verranno visualizzati nella versione classica di Hangouts. Ciò significa che i messaggi inviati in questi spazi verranno visualizzati in Google Chat solo per gli utenti interessati.

Se l’impostazione della console di amministrazione dell’organizzazione di Workspace è ancora impostata su “Chat e Hangout classici“, l’upgrade automatico alla “Chat preferita” avverrà “nel corso di tre settimane a partire dal 22 marzo 2022“.

Le chat con l’impostazione “Solo Hangout classici” vedranno la funzione integrarsi in un periodo di cinque settimane a partire dal 4 aprile. Questa transizione dalla versione classica di Hangouts a Chat ha effetto solo sugli utenti di Workspace a pagamento e non sugli Account Google personali gratuiti. La società aveva precedentemente comunicato che la migrazione sarebbe avvenuta dopo il passaggio di tutti gli utenti di Workspace.

Fonte: 9to5google.com