Chrome permetterà di aggiungere note alle password salvate

Chrome riceve aggiornamenti frequenti con lo scopo di migliorare diversi aspetti legati a usabilità, robustezza, efficienza, privacy e sicurezza. Oltre al codice nativo si può inoltre contare su un ampio insieme di componenti aggiuntivi mediante il quale è possibile personalizzare l’esperienza d’uso, andando incontro alle più diverse richieste degli utenti, sia privati che professionali.

Google sta lavorando da diversi mesi sull’implementazione di una nuova funzionalità, la quale consenta agli utenti di gestire le password in modo avanzato. Come accade solitamente in fase di sviluppo, nuove specifiche vengono aggiunte prima in versioni non ufficiali del codice, in quanto occorre verificarne stabilità e funzionalità.

Il team di sviluppo del programma di navigazione dell’azienda di Mountain View ha intenzione di favorire la gestione manuale delle password durante le sessioni di navigazione, potendo anche aggiungere note descrittive. La funzione è già disponibile in Chrome Canary, la versione del browser particolarmente indirizzata a utenti avanzati, sviluppatori, tecnici e a chi desideri semplicemente sperimentare in anticipo opzioni particolari.

Si tratta naturalmente di verificare quale possa essere il riscontro da parte degli utenti rispetto a una funzionalità di questo genere. Potrebbe ad esempio tornare utile per mettere a punto un elenco di frasi in grado di aiutare a rammentare le password generate oppure più semplicemente per indicare date di creazione e scadenza delle password stesse. L’aspetto essenziale dell’introduzione di tale funzione è renderla sicura attraverso un processo di cifratura dei dati sensibili per ridurre ai minimi termini l’evenienza che malintenzionati possano in qualche modo rubarli per usi fraudolenti.

Siccome anche lo sviluppo del browser Edge è attualmente basato su Chromium, non è inoltre da escludere che Microsoft possa decidere di fornire la possibilità di aggiungere note alle password in future versioni. Chi desideri sperimentare la funzionalità, può attualmente trovarla attiva nella versione 101 di Chrome Canary.