Apple rilascia la beta 4 di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la quarta beta di iOS e iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3, watchOS 8.5 e tvOS 15.4. Giungono a distanza di una settimana dal rilascio delle versioni beta precedenti, quattro settimane dal rilascio pubblico di iOS e iPadOS 15.3, macOS 12.2, watchOS 8.4 e tvOS 15.3 e circa una decina giorni dopo il rilascio di iOS e iPadOS 15.3.1, macOS Monterey 12.2.1 e watchOS 8.4.2 che hanno fornito importanti aggiornamenti di sicurezza.

Apple: ecco le principali novità delle beta 4 dei suoi OS

Tra le principali novità di iOS 15.4 e iPad OS 15.4 vi sono la possibilità di inserire il Green Pass dell’UE nell’app Salute e Wallet, quella per per terze parti di sfruttare la tecnologia ProMotion, quella di sbloccare l’iPhone con la mascherina senza l’uso dell’Apple Watch, l’implementazione di nuove emoji e l’integrazione del framework per Tap to Pay. C’è anche una novità che riguarda Siri: vengono aggiunte nuove voci, ma purtroppo solo per gli utenti USA.

Vengono applicate pure le modifiche anti-stalking su AirTag, che dopo il rilascio di una guida ad hoc Apple aveva annunciato di voler introdurre, fornendo un avviso di configurazione che dichiara all’utente che utilizzare il suo smart tracker o un altro elemento collegato all’app Dov’è per rintracciare qualcuno senza il suo consenso risulta essere un crimine.

Inoltre, con iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3 viene reso disponibile il Controllo universale, la funzione che permette di adoperare una sola tastiera e un solo mouse per controllare più dispositivi alla volta su cui è stato eseguito l’accesso al proprio account iCloud, semplicemente spostando il cursore tra i vari schermi o trascinando i contenuti da un dispositivo ad un altro.

Prima di aggiornare è sempre preferibile eseguire un backup del sistema. Tutte le versioni beta possono essere installate in modalità OTA, ovvero direttamente tramite l’apposito menù nelle impostazioni del sistema operativo di riferimento, dopo aver preventivamente scaricato e installato i profili disponibili sull’Apple Developer Center.

Per l’installazione su iPhone e iPad occorre avere almeno il 20% di carica residua o ancor meglio lasciare connesso il dispositivo ad una fonte di energia elettrica durante l’update. Si può procedere con l’aggiornamento anche sotto rete dati, se l’apposita funzione è stata attivata nelle impostazioni del dispositivo.

Per watchOS va usata l’app sull’iPhone connesso, Apple Watch deve avere almeno il 50% di autonomia e trovarsi nel raggio d’azione dell’iPhone‌ a cui è associato. Per installare la beta su tvOS, invece, è necessario scaricare il profilo ‌‌usando Xcode.