Google Cloud IDS: nuovi strumenti di sicurezza per le aziende

“La maggior parte dei prodotti di sicurezza sembra concentrarsi sulla risoluzione di problemi creati da altri prodotti di sicurezza, piuttosto che sulle cause alla radice dei problemi”. &EGrave; quanto dichiarato da Sunil Potti, vicepresidente e direttore generale di Google Cloud Security, sul blog ufficiale. Contestualmente a tale dichiarazione, Potti ha annunciato l’introduzione di nuovi strumenti di sicurezza da parte di Google, destinati specificamente alla piattaforma cloud dell’azienda di Mountain View.

Tra i numerosi interventi di sicurezza applicati all’intera infrastruttura di Google Cloud, spicca l’introduzione di Cloud IDS, un IDS in grado di rilevare malware, spyware, attacchi DoS e altre minacce simili.

Cos’è Cloud IDS?

Cloud IDS si basa su tecnologie di intrusion detection implementate congiuntamente con Palo Alto Networks, ed è particolarmente indicato per tutte quelle aziende che operano in settori come quelli dei servizi finanziari, della vendita al dettaglio o dell’assistenza sanitaria, che possono utilizzare questo nuovo prodotto per consolidare la sicurezza informatica in termini di capacità di rilevamento delle intrusioni. Cloud IDS può essere utilizzato per monitorare gli accessi da e verso Internet, nonché le comunicazioni interne e tra VPC .

Tramite Cloud IDS, i team di sicurezza hanno la possibilità di sviluppare flussi di analisi, specificamente progettati per i casi d’uso legati a Google Cloud.

Nuovi servizi di sicurezza

La semplificazione del processo di gestione della sicurezza include la creazione di un nuovo servizio noto come Autonomic Security Operations, che aiuta ad aggiornare i programmi destinati alle operazioni di sicurezza. Ciò includi piani, integrazioni, documentazione tecnica e un programma di accelerazione aziendale per espandere il proprio SOC .

I nuovi servizi di Google sono inoltre destinati anche alle aziende governative, per fornire un maggior livello di protezione. Tra questi servizi, vi sono quelli relativi al Google Cloud Active Cyber ​​Threat Detection, progettati per aiutare le agenzie governative ad analizzare i dati di log passati e attuali, sfruttando le capacità della piattaforma di ricerca, rilevamento e indagine delle minacce.

Maggiori dettagli sulle novità introdotte su Google Cloud possono essere reperite facendo riferimento al post pubblicato da Sunil Potti sul blog ufficiale.

Fonte: DarkReading