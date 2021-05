Internet Explorer: fine del supporto il 15 giugno 2022

C’è stato un tempo, solo apparentemente molto lontano, in cui Internet Explorer rappresentava oltre il 90% del mercato dei browser per la navigazione Web. Rilasciata per la prima volta in versione 1.0 nell’agosto del 1995 grazie ad un’implementazione di Spyglass Enhanced Mosaic, questa applicazione venne distribuita per tutti gli utilizzatori di Windows 95 tramite il package Microsoft Plus!, una raccolta di add-on che conteneva, tra l’altro, screensaver e giochi con cui arricchire il sistema operativo di Microsoft.

Un quarto di secolo di storia

Il periodo di maggior successo per Internet Explorer arrivò nel 2006, con il lancio della release 6.0 che però cominciò a mostrare i limiti di questo progetto per quanto riguarda la sicurezza e la compatibilità con le tecnologie standard per il Web. Tantissimi sviluppatori in tutto il Mondo ricordano per esempio le faticose sessioni di lavoro che era necessario affrontare perché alcune regole CSS producessero il medesimo risultato senza il manifestarsi di incompatibilità cross-browser.

Il tentativo di raggiungere una piana conformità alle specifiche di HTML5 e CSS3 venne effettuato con una certa decisione soltanto con la versione 10 che fu annunciata nel 2011. Una decisione tardiva anche alla luce del fatto che già nel 2012 l’alternativa di Mountain View, Google Chrome, produceva più traffico di Internet Explorer. Redmond decise quindi di sviluppare l’ultima versione stabile del progetto, la 11, destinata a lasciare il passo a Microsoft Edge.

15 giugno 2022, la deadline

Ora, dopo circa 25 anni di contrastata carriera, la casa madre ha deciso di abbandonare Internet Explorer al suo destino. La fine del ciclo di vita è stata fissata infatti per il 15 giugno del 2022. Attualmente esso occupa una quota di mercato particolarmente esigua, inferiore al 2% a livello mondiale e addirittura sotto il punto percentuale nella Penisola, probabilmente quindi l’addio sarà del tutto indolore.

Che la compagnia capitanata da Satya Nadella fosse intenzionata a lasciarsi alle spalle una delle applicazioni più importanti della sua storia era cosa già chiara da tempo. 2 anni fa Microsoft rilasciò infatti le prime build pubbliche della versione di Edge, sviluppata a partire dalla codebase di Chromium, specificando che a breve quest’ultima sarebbe diventata l’unico riferimento del gruppo per la navigazione Web.

La roadmap dell’addio a Internet Explorer è stata già programmata nei minimi dettagli. Nel novembre dello scorso anno Microsoft Teams ha interrotto il supporto alla release numero 11, nel marzo del 2021 abbiamo assistito alla fine del ciclo di vita di Edge Legacy mentre la fine dell’interazione tra Internet Explorer e i servizi online di Microsoft 365 è fissata per agosto 2021.

La scadenza del 15 giugno del 2022 riguarderà la desktop application per alcune versioni di Windows 10 tranne Windows 10 Enterprise LTSC.

Immagini da: Versionmuseum.com

Fonte: Windows Blog