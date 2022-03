Tre corsi a scelta su Domestika a 24,90€

Sviluppare nuove competenze: è possibile coniugando lavoro e vita privata? La risposta è sì, grazie a Domestika. La piattaforma, una fra le più note del web, ospita infatti centinaia di corsi adatti a tutte le preferenze e tasche. Possiamo trovare lezioni di design, fotografia, artigianato, ma anche marketing o business. Se non sai quale corso scegliere, grazie alla promozione attualmente attiva potrai sceglierne ben tre al prezzo di 24,90 euro – ovvero un risparmio del ben 26%. L’offerta scade fra pochi giorni!

Quali corsi comprende la promozione?

Ti starai chiedendo quali temi vengono affrontati all’interno dei corsi proposti da Domestika. I più diffusi – e popolari – sono quelli rivolti al mondo dell’illustrazione: potrai trovare tecniche manuali, come acquerelli o disegni classici a matita, ma anche tecniche digitali, con lezioni dedicate ai programmi più famosi, ad esempio Adobe Photoshop o Procreate. Sempre nell’ambito della creatività troviamo corsi di craft, che propone tantissimi argomenti diversi. Alcuni esempi? Uncinetto, mobili in cemento, falegnameria, illustrazione tessile. E tanto altro. Questi corsi sono i più indicati per chi è alla ricerca di competenze da trasformare in pratici hobby.

Non mancano i corsi legati al mondo di fotografia e video. Tecniche di scatto, scrittura di sceneggiature, fotomontaggio e videomontaggio sono alcuni fra gli argomenti trattati. Molto interessanti sono i corsi su marketing & business, che si distinguono in vari campi, dal copywriting ai principi SEO, agli ads online fino all’e-commerce. Il vantaggio Domestika è presto chiaro: non è necessario essere degli esperti per imparare. La maggior parte delle lezioni, infatti, sono dedicate ad un pubblico di livello principiante.

Il pacchetto da tre corsi è l’ideale per iniziare ad avventurarsi nell’universo Domestika. Il prezzo, scontato, di 24,90 euro è infatti piuttosto economico e sicuramente un bel risparmio rispetto all’acquisto singolo. Ogni corso della piattaforma presenta inoltre delle caratteristiche simili. Avrai infatti l’occasione di imparare a tuo ritmo grazie alle videolezioni on-demand ad accesso illimitato. Sarai tu a decidere quando, dove e da quale dispositivo seguire gli insegnamenti. Ogni corso, infine, è realizzato da professionisti del settore che ti spiegheranno con semplicità tutti i metodi e le tecniche migliori riferite all’argomento di tuo interesse.