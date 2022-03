Kingston DataTraveler Exodia DTX da 128GB a meno di 15 euro su Amazon

La pendrive DataTraveler Exodia di Kingston da 128 GB offre tutte le prestazioni dello standard USB 3.2 Gen 1, per una massima semplicità di utilizzo su laptop, PC desktop, monitor e altri dispositivi digitali. Attualmente si trovano in offerta su Amazon ad un prezzo davvero incredibile, soli 13,85€ rispetto il prezzo usuale di 18,99 euro.

DT Exodia consente di accedere a file e dati con la massima rapidità e, offrendo una pratica soluzione di storage per documenti, musica, video e tanto altro, risulta essere un dispositivo di archiaviazione portatile indispensabile, oltre ad essere molto capiente. La praticità del design e le moderne e vivaci colorazioni ne fanno il compagno ideale per l’utilizzo quotidiano in ufficio, a casa e a scuola.

DT Exodia è disponibile in versioni fino a 256 GB, con una garanzia di cinque anni, comprendente un servizio di supporto tecnico gratuito, unitamente alla leggendaria affidabilità che da sempre contraddistingue tutti i prodotti Kingston e 2 anni di garanzia Amazon. Ricordiamo che è possibile acquistare qui il prodotto cliccando su questo link.