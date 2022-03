Bitcoin: la Malesia come El Salvador?

Sono passati più di sei mesi da quando El Salvador è diventato il primo paese al mondo a riconoscere Bitcoin come moneta a corso legale. La Malesia potrebbe essere la prossima?

Il viceministro delle comunicazioni e della multimedialità Zahidi Zainul lunedì ha affermato che il paese del sud-est asiatico dovrebbe riconoscere Bitcoin come moneta a corso legale.

Speriamo che il governo possa permetterlo

ha detto al Parlamento.

Il Ministero delle comunicazioni e dei multimedia governa settori altamente riconoscibili come la radiodiffusione e le infrastrutture Internet; nonché una litania di aree più piccole, come le firme digitali.

Il ramo esecutivo della Malesia comprende anche un Ministero della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione e un Ministero delle Finanze; entrambi dovrebbero probabilmente incidere sui piani del governo di adottare la criptovaluta.

Il governo della Malesia non ha dato molti segnali che sta considerando un salto in stile El Salvador nelle criptovalute. Come molti altri paesi, sta ricercando una valuta digitale della banca centrale.

Nel settembre 2021 ha aderito a un processo con la Bank for International Settlements. A gennaio la banca centrale ha annunciato che stava lavorando a un proof of concept “per migliorare le nostre capacità tecniche e politiche, qualora dovesse sorgere la necessità di emettere CBDC in il futuro.“

Il ruolo di Bitcoin

Mentre le valute digitali della banca centrale sono essenzialmente versioni elettroniche di una valuta nazionale esistente, in questo caso il ringgit, le criptovalute esistono indipendentemente dai governi. Le banche centrali non possono gestire Bitcoin nello stesso modo in cui guidano la politica monetaria; attraverso l’aumento dei tassi di interesse o l’acquisto di obbligazioni.

Mentre i governi che diventano balene BTC potrebbero spostare i mercati acquistando o vendendo l’attività, i paesi più piccoli sono per lo più alla mercé di prezzi mutevoli. El Salvador ha reso Bitcoin corso legale a settembre, quando il prezzo di BTC era di una tacca sopra i $ 50.000.

Da allora, BTC ha raggiunto un massimo storico superiore a $ 68.000 ma è anche sceso al di sotto di $ 34.000, secondo CoinMarketCap. In breve, il suo utilizzo come mezzo di scambio è ancora relativamente nuovo e anche la maggior parte delle aziende salvadoregne non ha ancora gestito alcuna transazione BTC , poiché il dollaro USA rimane la valuta principale per le transazioni.

Ma la Malesia è un’economia più diversificata di quella di El Salvador, con una popolazione che guadagna di più. Secondo il Global Crypto Adoption Index 2021 di Chainalysis, ha anche più utenti di criptovalute, classificandosi al 23° posto per adozione rispetto all’89° per El Salvador.