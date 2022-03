Asahi Linux: la prima distribuzione Linux con il supporto ad Apple Silicon

In rete è possibile reperire un vastissimo bacino di distribuzioni Linux dedicate agli utenti più diversi ed agli usi più disparati. Questo è possibile grazie alla natura open source della piattaforma che consente ai developer di terze parti di realizzare sistemi progettati appositamente per un determinato target o per uno specifico gruppo di task. Quest’oggi vogliamo proprio parlarvi di una distribuzione molto particolare ovvero Asahi Linux. Si tratta del primo sistema Linux in assoluto ad introdurre out-of-the-box il supporto ad Apple Silicon, ovvero ai SoC (System On a Chip) ARM M1 sviluppati da Apple ed implementati all’interno di Mac e dei Macbook.

Asahi Linux nasce proprio con l’obbiettivo di eseguire il porting di Linux su Apple Silicon. I developer del progetto puntano non solo alla mera esecuzione del sistema operativo ma vogliono rendere Asahi Linux cosi ottimizzata da poter sostituire in tutto MacOS. Nel dettaglio i coder stanno eseguendo un opera di reverse engineering della Apple GPU (Graphics Processing Unit) architecture e sviluppando di conseguenza un set di driver open source ex novo per tale architettura.

Il supporto a tale piattaforma hardware è ancora agli inizi, dunque non si tratta di qualcosa di definitivo ma il team di Asahi Linux offre comunque la possibilità ai propri utenti di installare ed eseguire un sistema operativo alternativo al classico MacOS sul proprio Mac M1. Nel dettaglio i developer di Asahi Linux hanno implementato il codice per Apple Silicon nel ramo di sviluppo della distribuzione, infatti non si tratta di un ambiente di lavoro stabile ma di una alpha release. Quindi chiunque sia interessato a testare questo sistema sul proprio device M1 deve tenere in conto che potrebbe incappare in qualche bug anche molto grave. Attualmente i Mac supportati ufficialmente da Asahi Linux sono tutti i modelli con SoC M1 , M1 Pro ed M1 Max. Per il momento dunque la distribuzione non è ufficialmente compatibile con la CPU M1 Ultra presente nei più recenti Mac Studio.