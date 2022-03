Acer Chromebook 311, miglior Chromebook in offerta su Amazon ad un prezzo BOMBA

L’Acer Chromebook 311 è un laptop convertibile da 11,6 pollici che esegue Chrome OS come sistema operativo. Puoi trovarlo ad un prezzo eccezionale su Amazon, parliamo di soli 209 euro al posto di 349.

Nonostante abbia uno chassis interamente in plastica ed è facile da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte ed è molto resistente. Poiché è un laptop 2 in 1, ha una cerniera a 360 gradi che ti consente di capovolgere lo schermo in modo da poterlo utilizzare come tablet.

Ha un SoC (System-on-Chip) basato su ARM abbastanza potente da gestire attività semplici come la navigazione web e la riproduzione di video. Tuttavia, la durata della batteria è eccezionale, e raggiunge quasi 16 ore di utilizzo leggero.

Buono anche il touchpad e la tastiera, che offrono una buona esperienza di digitazione, anche se manca di retroilluminazione. Inoltre, non si surriscalda sotto carica ed è completamente silenzioso perché è privo di ventola.

Il Chromebook Acer 311 (serie CP311-3H) ha un processore Intel Celeron N4020, RAM 4 GB DDR4, 64 GB eMMC, Display 11,6″ HD IPS Multi-Touch, Intel UHD 600.

