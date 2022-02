Youtube aggiorna alcune funzioni per i creators che fanno live streaming

YouTube sta aggiungendo un nuovo indicatore che mostrerà quando un canale è in live streaming sulla piattaforma, ha annunciato su Twitter il chief product officer Neal Mohan. La nuova funzione consiste nel mostrare un anello con la parola “Live” in sovrapposizione attorno all’immagine del profilo di un canale durante lo streaming, che puoi toccare per passare direttamente alla trasmissione in diretta. La funzione dovrebbe semplificare la ricerca di contenuti in tempo reale mentre navighi su YouTube.

Se la funzione suona familiare, potrebbe essere perché è già utilizzata su un paio di altri servizi. TikTok utilizza lo stesso effetto sull’immagine del profilo di un canale se sono in streaming live quando scorri oltre il loro video nel feed. Anche Instagram fa apparire un anello colorato attorno alle immagini del profilo degli account che sono in live quando vengono mostrate nella parte superiore del feed.

Youtube si aggiorna con nuove funzioni

“Siamo molto concentrati sull’obiettivo di rendere più facile per gli utenti trovare le live streaming su YouTube, quindi stiamo implementando la funzione Live ring sui dispositivi mobili! La nuova funzione per YouTube Creators vedrà apparire un anello attorno all’avatar del canale e facendo clic sull’avatar verrai portato direttamente alla livestream.” questo è il tweet ufficiale della piattaforma su Twitter.

Come le Stories, che erano originariamente nate come funzionalità per Snapchat prima di essere rapidamente clonate praticamente da qualsiasi altra piattaforma, sembra che l’interfaccia con l’anello attorno l’immagine del profilo sia una funzione cosi diffusa che non poteva non integrarsi in YouTube. Un’altra funzione che ha preso da TikTok è senza dubbio “Shorts“, una funzionalità che ti consente di sfogliare contenuti video di breve durata utilizzando un feed a scorrimento verticale.

Fonte: theverge