Tenda RX9 Pro:il router Wi-Fi al top ad un prezzo incredibile

Quello che ti suggerisco oggi è un router incredibile per il suo rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Nova RX9 Pro, un dispositivo dotato di Wi-Fi 6 e di tutte le ultime tecnologie che ti consentono di ottenere il massimo durante le sessioni di gioco o la visione dei contenuti in streaming, a soli 60 euro su Amazon.

Router Wi-Fi Tenda RX9 Pro: caratteristiche tecniche

Il router ha un design semplice e minimale, circondato da 4 antenne esterne ad alto guadagno che garantiscono le migliori prestazioni possibili. Sfrutta una configurazione dual-band che insieme alla tecnologia Wi-Fi 6 e la banda a 160MHz riesce a fornire una velocità massima di ben 3000Mbps. Questo lo rende perfettamente compatibile con le reti Fibra anche oltre a 1 Gigabit. Non mancano le tecnologie OFDMA e MU-MIMO che prioritizzano in maniera intelligente la rete così da garantire la massima velocità ad ogni dispositivo in base alla richiesta. Dal punto di vista delle performance rappresenta senza dubbio uno dei dispositivi migliori nella sua fascia di prezzo.

Tuttavia, Tenda non ha trascurato neanche la sicurezza dotando il dispositivo dei migliori sistemi di protezione. Il router, infatti, supporta la nuova crittografia WPA3 per proteggere la rete da intrusioni e attacchi. Non manca, naturalmente, il parental control che fornisce la migliore sicurezza anche per i più piccoli. Da qui potrai scegliere le fasce orarie, i siti accessibili, e la durata della navigazione per ogni singolo dispositivo. Molto interessante la funzione di risparmio energetico per i dispositivi connessi TWT (Target Wake-up Time). Questa consente di ridurre l’impatto della connessione sulla batteria, in modo da ottenere un’autonomia maggiore, ad esempio, del laptop.

Grazie ad uno sconto del 26%, il router Tenda RX9 Pro è disponibile su Amazon a soli 59,48 euro per un risparmio di oltre 20 euro sul prezzo di listino.