Questo HUB USB-C è l’alleato perfetto per professionisti e studenti

Se possiedi un laptop o un MacBook allora c’è un accessorio che non deve mai mancare nella tua borsa o nel tuo zaino: un HUB USB-C. L’HUB Fakeme USB-C 9 in 1 è una delle migliori soluzioni per rapporto qualità/prezzo capace di espandere sensibilmente la connettività del tuo PC a meno di 30 euro oggi su Amazon.

HUB Fakeme USB-C 9 in 1: caratteristiche tecniche

La proposta di Fakeme sfrutta un design ormai più che collaudato per questo tipo di accessorio. Una scocca monoblocco che ospita l’intero setup realizzata completamente in lega di alluminio che agevola la dissipazione del calore. Questo perché l’HUB dispone di una porta USB Type-C abilitata al Power Delivery (PD) che consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB. Così facendo potrai ricaricare i tuoi dispositivi, incluso il computer, ed estendere la connettività occupando una singola porta USB. Non manca una pratica uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, in mirroring o in estensione, con una risoluzione massima di 4K.

Naturalmente, non mancano le tradizionali porte USB Type-A che in questo caso sono 3 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Perfette per connettere periferiche di memorizzazione esterne come hard disk, SSD o pendrive. Il bandwidth di 5Gbps consente di effettuare rapidamente backup o fruire dei contenuti multimediali direttamente dai supporti esterni senza alcun rallentamento. Comodo, per i professionisti di foto e video, il lettore di schede capace di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Non manca una pratica porta RJ45 Gigabit LAN con cui connettere i dispositivi via cavo ed ottenere le massime prestazioni dalla rete fissa. Completa la dotazione un pratico jack da 3,5mm per connettere le cuffie o gli altoparlanti esterni.

Grazie ad uno sconto del 28%, l’HUB Fakeme USB-C 9 in 1 è disponibile su Amazon a soli 28,89 euro per un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino.