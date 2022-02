Philips Fidelio X2HR: cuffie over-ear con driver al neodimio in promo su Amazon

Le Philips Fidelio X2HR sono cuffie over-ear open-air di alta qualità con driver dinamici da 50 mm. Le migliori cuffie acustiche progettate all’aperto per garantire standard rigorosi sia in termini di suono che di ergonomia, ora in offerta su Amazon a soli 99 euro.

La qualità costruttiva perfetta per un budget di fascia media. Attualmente questa risulta essere la migliore alternativa per questa fascia di prezzo. Garantite dalla Japan Audio Society, le cufffie possiedono un magnete al neodimio da 50 mm ad alta definizione con diaframma LMC che produce una larghezza di banda di 40 kHz.

Altre caratteristiche da non sottovalutare:

Architettura acustica open-back

Auricolari a doppio strato con piastre degli altoparlanti pre-inclinate

Driver al neodimio ad alta definizione da 50 mm con diaframma LMC

Fascia esterna in vera pelle

Adattatore da 5 mm a 6 3 mm e clip di gestione dei cavi inclusi

Le Philips Audio Fidelio X2HR sono progettate per l’audio ad alta risoluzione. Ideale per gli appassionati di musica acustica e per produrre brani di alta qualità. Questa architettura open-back elimina l’accumulo di pressione dell’aria dietro il driver per consentire al diaframma un ampio movimento, migliorando notevolmente la trasparenza del suono, oltre ad attenuare le alte frequenze.

