Instagram aumenta silenziosamente i limiti di utilizzo dell’app

In una mossa di marketing che sembra coincidere con un rallentamento della crescita degli utenti su Meta, l’app di Instagram sembra aver rimosso la possibilità di impostare il promemoria per settare un limite di tempo giornaliero di utilizzo inferiore a 30 minuti.

In effetti, il design UX dell’app spinge le persone a scegliere un “limite” di tre ore.

Questa impostazione fa apparire una notifica all’utente una volta che l’attività dell’app raggiunge il limite selezionato, ricordando loro di essere consapevoli di quanto tempo stanno trascorrendo sull’app.

Adesso l’impostazione del limite di tempo giornaliero di Instagram di consente di settare fino a “3 ore” di utilizzo continuo, superando i limiti che si potevano impostare fino a pochi mesi fa.

L’impostazione del limite di tempo cambia

In precedenza la società supportava un limite definito dall’utente che poteva essere di soli 15 minuti al giorno, ma ricordiamo che in quel periodo Instgram aveva iniziato una specie di campagna pubblicitaria contro se stessa, nel tentativo di far capire agli utenti che era necessario un uso più “consapevole” dei suoi servizi in un periodo in cui la preoccupazione per la dipendenza dai social media era molto alta.

Ma sembra che ora la storia sia cambiata. Nei suoi guadagni all’inizio di questo mese, Meta ha riportato un trimestre piatto, e una crescita quasi simile per le sue altre app piuttosto che far esplodere Instagram , WhatsApp ecc. Gli utenti attivi giornalieri di questa categoria sono aumentati da 2,81 miliardi nel terzo trimestre a 2,82 miliardi nel quarto trimestre; mentre gli utenti attivi mensili sono aumentati da 3,58 miliardi nel terzo trimestre a 23,59 miliardi nel quarto trimestre, ma l’utilizzo di Facebook stesso è rimasto del tutto piatto.

Fonte: techcrunch