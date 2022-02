Chuwi Herobox: la migliore alternativa ai desktop da ufficio

Se un mid-tower risulta troppo ingombrante, non rinunciare alle performance grazie al Chuwi Herobox, una soluzione compatta e decisamente versatile. Si tratta di un Mini PC pensato per l’utilizzo professionale dalle ottime prestazioni per l’ufficio e la vita quotidiana, oggi disponibile a soli 186 euro su Amazon.

Mini PC Chuwi Herobox: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto particolare, ma mantiene un buon grado di eleganza così da adattarsi ad ogni ambiente. Il profilo è circondato da fori per l’aria in modo da agevolare la dissipazione del calore affidata ad un sistema fanless abbinato allo chassis in lega di alluminio. Questo rende il computer completamente silenzioso anche a pieno carico così da poter operare senza alcuna distrazione. Al suo interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, supportato da 8GB di memoria RAM e 256GB per l’archiviazione. La memoria di massa può essere agevolmente estesa sia aggiungendo un disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB sia con una microSD fino a ben 256GB. Una configurazione dalle ottime prestazioni e facile da trasportare, ideale per le attività d’ufficio o come media center.

Dal punto di vista della connettività non lascia desiderare assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste offrono un’ulteriore soluzione per espandere lo spazio di archiviazione con periferiche esterne che all’occorrenza potrai disconnettere e portare con te. A queste si affianca una quinta porta, in questo caso USB Type-C decisamente comoda per collegare i dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e una VGA, e consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN, l’unica che consente di ottenere le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.0.

Grazie ad uno sconto del 15%, il Chuwi Herobox è disponibile su Amazon a soli 186,15 euro per un risparmio di oltre 30 euro sul prezzo di listino.