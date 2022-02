Chrome OS Dev Channel 100 si aggiorna con una nuova funzione salvaschermo

Con l’arrivo di Chrome OS 88, Google ha introdotto una funzione salvaschermo che ha trasformato la schermata di blocco del Chromebook in uno smart display personalizzato. Può ora riprodurre una presentazione del tuo album di Google Foto preferito o un gruppo di sfondi Chromecast.

Dopo l’aggiornamento del nuovo Chrome OS Dev Channel 100, gli sviluppatori hanno abilitato un’opzione per utilizzare la nuova funzione. Durante lo sviluppo, l’addon non ha funzionato fino a quando non è stato attivato un nuovo flag per sviluppatori di Chrome chiamato Ambient Mode Animation.

L’intero sviluppo del salvaschermo in movimento si basa su Lottie, uno strumento di animazione basato sul web. Per chi non lo sapesse, Lottie è un formato di animazione basato su JSON che consente agli sviluppatori di inviare animazioni su qualsiasi piattaforma o dispositivo, aumentando o riducendo le dimensioni senza pixel indipendentemente dalle dimensioni dello schermo.

Una nuova animazione per il salvaschermo

Il download della prima versione a tre cifre del sistema operativo di Google e l’abilitazione del flag su chrome://flags#ambient-mode-animation dovrebbero darti accesso al nuovo salvaschermo. Attualmente, c’è solo un’opzione disponibile, chiamata Feel the Breeze che fa prendere la forma di tre tele mosse dal vento appese a due linee. Una volta attivato, lo screen saver animato popolerà le tele con le foto in tempo reale. C’è ancora un sacco di tempo prima che venga pubblicato, quindi può essere che arriveranno nuove animazioni prima del rilascio ufficiale.

Alla fine di gennaio, la versione 100 del sistema operativo di Google ha iniziato a essere lanciata sul canale Canary, ma contemporaneamente sono arrivati avvisi che potrebbe non essere compatibile con alcuni siti web. Finora, non si è a conoscenza di alcun sito che abbia problemi con questa implementazione, quindi il flag di prova di Google per la risoluzione dei problemi della nuova versione non dovrebbe dare problemi.

Fonte: androidpolice