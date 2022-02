Apple: Il futuro foldable, tra iPhone e MacBook

Pur non dominando ancora il mercato, i device foldable sono una categoria che riesce ad attirare in maniera particolare l’attenzione dell’utenza e che può rivelarsi assai più comoda ed efficiente in varie circostanze. Non tutte le aziende impegnate nell’IT, però, hanno scelto di indirizzare parte dei propri investimenti sui pieghevoli. Tra queste c’è pure Apple, che sino a questo momento non ha proposto dispositivi del genere, ma non è assolutamente da escludere il fatto che le cose possano cambiare in un futuro non molto lontano.

Apple: iPhone pieghevole e MacBook “fold” da 20 pollici nel 2027

Stando infatti a quanto riferito da Display Supply Chain Consultatnts (DSCC) e in particolare da Ross Young, analista e fondatore della società di analisi in questione considerato da anni uno dei principali esperti al mondo in campo di schermi e display, Apple avrebbe in cantiere di lanciare iPhone e MacBook pieghevoli. L’annuncio sarebbe previsto per il 2025, mentre l’arrivo sul mercato sarebbe fissato per il 2026 o, al più tardi, per il 2027.

Scendendo ancor più nel dettaglio, per quel che concerne il settore mobile, l’azienda della “mela morsicata” starebbe lavorando a ben due modelli di iPhone pieghevoli, in merito ai quali, però, al momento non risultano disponibili ulteriori informazioni.

Per quel che concerne il MacBook, invece, Apple avrebbe intenzione di creare un dispositivo da 20 pollici capace di funzionare come un portatile da piegato e in grado di trasformarsi in un monitor con risoluzione UHD/4K (se non addirittura superiore) una volta esteso, da sfruttare per la multimedialità o con una tastiera esterna, al fine di creare un desktop setup, andando quindi ad aumentarne la versatilità. Considerando le caratteristiche del progetto, potrebbe pure trattarsi del primo portatile di Apple a disporre di uno schermo touch, dunque al confine con la categoria iPad.

Fonte: MacRumors