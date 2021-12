Vinci device Huawei con il Huawei Developer’s Winter Giveaway

Il Huawei Developer’s Winter Giveaway è un’occasione per tutti gli utenti in possesso di un Huawei ID di vincere i premi messi a disposizione dalla casa produttrice rispondendo a delle domande riguardanti come la nostra vita digitale potrebbe essere migliorata grazie agli smart watch nel corso del 2022 ormai in dirittura d’arrivo.

Iniziata lo scorso novembre, sarà possibile partecipare a questa iniziativa fino al 31 dicembre 2021. Il Huawei Developer’s Winter Giveaway è aperto a tutte le idee in grado di generare un alto impatto creativo e sociale e fare la differenza, nessun progetto è quindi troppo grande per essere proposto.

I premi

Il premio per gli otto primi classificati è un Huawei Developer pack completo che include un Huawei Matebook 14s, un Huawei Nova 9 e un Huawei Watch GT.

Il secondo premio andrà ad altre otto idee che permetteranno ad altrettanti partecipanti di vincere un Huawei Watch GT, mentre per gli 8 terzi classificati è pronta una coppia di Huawei Freebuds Pro.

Come partecipare

Per prendere parte al Huawei Developer’s Winter Giveaway è necessario disporre di un Huawei ID, se non lo si possiede è comunque possibile attivarne uno gratuitamente. Fatto questo il prossimo passaggio è quello della registrazione completamente gratuita sul sito della campagna, completata la quale si potrà inoltrare la propria proposta.

Le idee non devono essere legate per forza di cose ad un dispositivo specifico, quello che conta è proporre una soluzione che possa essere integrata negli smart watch e nei servizi associati a questi dispositivi. Ciascun partecipante può proporre una sola idea, le altre non verranno prese in considerazione dalla giuria.

L’assegnazione dei premi

I nomi dei vincitori verranno comunicati tramite il sito Web del Huawei Developer’s Winter Giveaway e i premiati riceveranno una notifica via email dal 28 Febbraio 2022. La consegna dei premi avverrà entro 60 giorni dall’annuncio.

Le idee migliori saranno selezionate da una giuria di esperti composta da senior experts di Aspiegel, compagnia che è parte di Huawei. Per quanto riguarda invece i criteri di assegnazione e i relativi punteggi i giudici terranno conto:

della creatività e dell’ originalità dell’idea che permetterano di conseguire fino a 40 punti, il fatto di proporre funzionalità non reperibili in altri servizi simili rappresenta quindi un elemento preferenziale per ambire ai premi;

e dell’ dell’idea che permetterano di conseguire fino a 40 punti, il fatto di proporre funzionalità non reperibili in altri servizi simili rappresenta quindi un elemento preferenziale per ambire ai premi; della rilevanza per le tecnologie Huawei : un criterio che vale fino a 30 punti, maggiore sarà il livello di integrazione con l’ecosistema dell’azienda più alte saranno le possibilità di vincere;

: un criterio che vale fino a 30 punti, maggiore sarà il livello di integrazione con l’ecosistema dell’azienda più alte saranno le possibilità di vincere; valore sociale: verranno assegnati fino a 30 punti alle idee che potrebbero migliorare le nostre vite risolvendo dei problemi che complicano la quotidianità sia a livello locale che in un contesto più ampio.

Informazioni e registrazione

Il Huawei Developer’s Winter Giveaway è un’iniziativa volta a creare nuovi HUAWEI Developer e ad incentivare il lavoro di tutti coloro che già creano soluzioni per la HUAWEI AppGallery, HUAWEI Ads, HMS Core, HUAWEI Themes e tutti i servizi dell’ecosistema di HUAWEI.

Per informazioni riguardanti l’iniziativa e la registrazione è possibile consultare il sito Web del contest.