Thumby: Game Boy in miniatura programmabile in Python

Pochi giorni fa, diversi youtuber e siti specializzati in materia di retrogaming hanno dato spazio ad una nuova console di gioco, quasi unica nel suo genere. TinyCircuits ha infatti annunciato l’imminente lancio di Thumby, definito come un “portachiavi giocabile”, che riprende le sembianze del noto Game Boy di Nintendo.

Una console che è anche un portachiavi

Thumby è basato su un Raspberry Pi RP2040, con un corredo elettronico in grado di garantire il perfetto funzionamento della console: batteria, interruttore di alimentazione, pulsanti di gioco, ingresso micro USB per la ricarica e la programmazione, oltre ad uno schermo monocromatico OLED con risoluzione 72×40.

Thumby non è ancora disponibile, e il progetto verrà lanciato su Kickstarter il prossimo 28 settembre 2021. La console sarà dotata di cinque giochi in pure stile retro, ma la cosa più interessante è la possibilità, per gli utenti, di implementare i propri giochi, programmandoli in modo agevole con Python.

È facile ipotizzare che non si tratterà della console di gioco con la migliore user experience, viste le dimensioni. D’altronde, come dichiarato dal Principal Engineer di TinyCircuits, l’obiettivo originale era quello di realizzare la più piccola console di gioco esistente. Ed in effetti, con le dimensioni di 29,5 x 18 x 8,5 mm, Thumby è effettivamente il prodotto più piccolo tra quelli realizzati da TinyCircuits, e probabilmente è davvero la console più piccola sul mercato.

Come ottenere Thumby

La prima versione di Thumby sarà del classico color grigio a cui tutti gli appassionati di Game Boy sono abituati, con d-pad nero e pulsanti A/B rossi. È possibile, comunque, che i prossimi rilasci saranno disponibili anche in altri colori aggiuntivi.

Il prezzo normale di Thumby dovrebbe essere di circa 19 dollari. Per ogni ulteriore informazione, rimandiamo al sito ufficiale del progetto.

Fonte: Thumby