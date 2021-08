Adobe Photoshop si aggiorna: le novità

Adobe Photoshop è uno dei software più diffusi e utilizzati per l’editing di immagini e foto. Non è un caso, quindi, se gli sviluppatori continuano ad aggiornarne le funzionalità per mantenere gli standard sempre elevati.

Il nuovo aggiornamento riguarda sia le versioni desktop per PC e Mac, sia quella mobile per iPad, risultando quindi abbastanza corposo. Nel seguito vedremo alcune delle principali caratteristiche aggiornate.

Adobe Photoshop: filtri neurali migliorati e bug fixing

Uno degli aggiornamenti più interessanti è relativo ai filtri neurali, che erano già stati introdotti nella precedente versione dell’editor. La novità riguarda in particolare i filtri di sostituzione del cielo, che permettono con pochissimi click di rimpiazzare il cielo di un’immagine con una delle 5000 alternative messe a disposizione da Adobe.

Un’altra interessante aggiunta della nuova versione di Photoshop è relativa alla riorganizzazione del pannello Scopri (Discover, per chi usa la versione inglese), che semplifica l’esplorazione delle funzionalità, rendendo più intuitivo il processo di reperimento di strumenti, voci e flussi. Considerata la natura inevitabilmente complessa di Photoshop, tale opzione può risultare estremamente utile, soprattutto per chi si avvicina a questo software per la prima volta, ma anche per i professionisti a cui può capitare di non ricordare facilmente le funzionalità usate con meno frequenza.

Anche lo strumento di alterazione (Warp) è stato aggiornato, al fine di permettere nuovi tipi di alterazioni in grado di emulare adattamenti a superfici tridimensionali. Si pensi, ad esempio, alla necessità di dover adattare un’immagine all’etichetta di una bottiglia: nel blog di Adobe è presente un chiaro esempio in cui si può apprezzare lo strumento Warp all’opera, proprio in una situazione di questo tipo.

Il nuovo strumento di alterazione Warp su Adobe Photoshop (fonte: Adobe Blog) (click per ingrandire)

A quanto menzionato finora, si aggiunge un enorme lavoro di bug fixing, con oltre 5000 problemi risolti dal team di sviluppo. Inoltre, Adobe ha introdotto il nuovo programma Photoshop Beta, con lo scopo di migliorare la raccolta dei feedback da parte degli utenti, utilizzandoli per lo sviluppo e il perfezionamento delle funzionalità nel prossimo futuro.

Adobe Photoshop per iPad

Una delle parti più significative dell’ultimo aggiornamento di Adobe Photoshop riguarda però la versione per iPad. L’obiettivo sembrerebbe quello di assottigliare il più possibile le differenze tra la versione desktop e quella mobile, per quanto ciò non sembri particolarmente agevole da realizzare.

Tra le novità più importanti vi è l’introduzione anche su mobile dello strumento bacchetta magica, che semplifica moltissimo la selezione rapida di aree visualmente omogenee. Anche il pennello correttivo è stato adattato alla versione mobile, permettendo di smorzare eventuali difetti isolati sulla base dell’analisi dei pixel adiacenti.

Migliorata anche l’integrazione con display esterni, collegabili tramite USB C o HDMI, su cui è possibile proiettare l’interfaccia di Photoshop, e condividere il contenuto anche con altri osservatori.

Chi volesse maggiori informazioni su quest’ultimo aggiornamento di Photoshop, può fare riferimento all’apposito post sul blog ufficiale.

