SSD Samsung 500GB NVMe M.2 ad un prezzo FOLLE, ora disponibile su Amazon

Gli SSD Samsung sono considerati tra i più affidabili e con le migliori prestazioni sul mercato. Il 980 di Samsung è uno di questi, progettato per gli utenti e i giocatori di PC di tutti i giorni. Le prestazioni di questo dispositivo sei volte superiori a quelle di un SSD SATA standard, motivo per cui questo SSD è consigliato anche per i creatori di contenuti. Attualmente lo puoi acquistare su Amazon ad un prezzo molto competitivo, parliamo di soli 64,49€.

Il 980 di Samsung si distingue anche per i prezzi molto più convenienti rispetto al 980 Pro e al 970 Evo Plus, un vantaggio derivante dal suo design DRAMless che secondo la società lo rende l’SSD DRAMless con le prestazioni più elevate sul mercato.

L’SSD 980 di Samsung è dotato di tecnologia TurboWrite 2.0, il che significa che è possiede un buffer SLC che più grande della cache del 970 Evo e 970 Evo Plus. Questo buffer veloce assorbe i dati a una velocità maggiore prima che la velocità di scrittura diminuisca. Tuttavia, l’implementazione TurboWrite 2.0 del 980 è leggermente diversa da quella del 980 Pro; invece di una disposizione ibrida con cache TLC sia statiche che dinamiche, il 980 viene fornito con solo un SLC dinamico. Ciò consente una maggiore capacità della cache per i modelli da 500 GB e 1 TB rispetto al 980 Pro, ma a causa del controller SSD, non è altrettanto veloce quando la cache è piena.

Interfacciandosi con l’host tramite un collegamento PCIe 3.0 x4, l’SSD 980 NVMe può raggiungere fino a 3,5/3 GBps di velocità effettiva di lettura/scrittura sequenziale e persino sostenere fino a 500.000/480.000 IOPS di lettura/scrittura casuali alla massima capacità.

E con l’applicazione Magician di Samsung è stato introdutto anche il debutto del supporto per la modalità Full Power. Come la modalità di gioco SSD Dashboard di WD Black, questa funzione consente al 980 di funzionare al massimo delle prestazioni disabilitando gli stati di alimentazione inferiori, riducendo così la latenza di scrittura/lettura.

Puoi acquistare questo incredibile SSD ora su Amazon cliccando su questo link.