Kernel Linux 5.17 rilasciato

Il “dittatore benevolo” Linus Torvalds ha comunicato alla community di utenti, per mezzo della mailing-list ufficiale dedicata agli sviluppatori del progetto, il rilascio della nuova versione stabile di Linux 5.17. Questa nuova stable release arriva con una settimana di ritardo rispetto alla tabella di marcia stabilità in precedenza dal team di coder del progetto. Questo perché i developer hanno deciso di concedersi qualche giorno di testing extra per implementare correttamente delle security patch necessarie per sistemare le falle del codice che permettevano di eseguire una serie di exploit comunemente noti come “Spectre BHI“. Fortunatamente tali lavori sono andati a buon fine e dunque Linus Torvalds ha potuto finalmente dare vita a questo nuovo ramo stabile del kernel del Pinguino.

Linux 5.17 porta con se diverse novità interessanti che consentono di migliorare l’esperienza utente delle distribuzioni. Nelle release note lo sviluppatore si dichiara molto soddisfatto di tale versione:

“Dunque ci siamo presi una settimana extra per terminare questo ciclo di sviluppo e sono felice di dirvi che non ci sono stati stravolgimenti particolari ed è andato tutto come previsto. Avremmo anche potuto anche non posticipare il tutto, visto che non avrebbe comportato problematiche di vario genere, tuttavia ci siamo ritrovati a gestire alcuni fix dell’ultimo minuto ed abbiamo scelto di evitare che alcuni bug potessero rientrare nella versione stabile, quindi adesso è tutto ok”.

Una delle novità più interessanti presenti in Linux 5.17 sono i driver AMD P-State, che consentono una gestione dei consumi energetici notevolmente migliore, anche sotto stress, delle CPU AMD della serie Zen 2. Si tratta sostanzialmente di una notevole innovazione del power management subsystem del kernel. Questi driver sono stati sviluppati dal team di AMD in collaborazione con i coder di Valve ed è possibile vederli in azione sulla console Steam Deck.

Altra importante innovazione riguarda il supporto alla funzionalità chiamata PFRUT (Platform Firmware Runtime Update and Telemetry) anche nota come Seamless Update. In buona sostanza grazie a tale feature su Linux 5.17 gli amministratori di sistema potranno eseguire l’update del firmware dei componenti hardware, nelle piattaforme supportate, senza dover riavviare il sistema.