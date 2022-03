Internet Explorer, addio il 15 giugno 2022

Negli scorsi giorni Microsoft ha voluto ricordare a chiunque stia ancora utilizzando il suo storico browser Web che l’applicazione per i Desktop di Internet Explorer verrà ritirata definitivamente il 15 giugno 2022.

Internet Explorer solo in legacy su Edge

L’annuncio riguarda nello specifico la versione 11, cioè l’ultima rilasciata dalla Casa di Redmond prima di optare per il passaggio completo a Microsoft Edge che venne distribuito per la prima volta nel 2015 in corrispondenza con l’aggiornamento a Windows 10.

Il supporto tecnico per le release di Internet Explorer precedenti alla 11 è invece terminato nel gennaio del 2016.

Il messaggio sottolinea in modo abbastanza chiaro come l’epoca di Internet Explorer sotto forma di applicazione standalone sia ormai finita, così come il suo lunghissimo ciclo di vista iniziato il 16 agosto del 1995:

Come annunciato in precedenza, il futuro di Internet Explorer Windows è in Microsoft Edge

La cosiddetta modalità Internet Explorer (o modalità IE) che offre il supporto del browser legacy all’interno Microsoft Edge continuerà invece a funzionare.

Internet Explorer 11 verrà ritirato nella data precedentemente indicata, non riceverà più alcun supporto ufficiale da parte della casa madre e in una fase successiva determinerà un redirect a Microsoft Edge nel momento in cui un utilizzatore dovesse tentare di accedervi.

I numeri di Internet Explorer e Microsoft Edge

Ad oggi il numero di utilizzatori di Internet Explorer a livello globale riuscirebbe a malapena a sfiorare il punto percentuale, è quindi molto probabile che il suo pensionamento sarà sostanzialmente indolore.

In ogni caso vi sono ragioni di compatibilità con gli standard Web più recenti e di sicurezza che rendono il progetto ormai obsoleto, senza contare che Satya Nadella e soci hanno più volte sottolineato l’esigenza di concentrare le proprie risorse sul nuovo browser che condivide la codebase di Chromium con Chrome.

Pur contando su un numero di utenti (di poco) superiore a quello di Firefox, per il momento la quota di mercato di Microsoft Edge non raggiungerebbe ancora il 10%, quella di Internet Explorer arrivò invece a superare il 90% nel corso dei primi anni successivi al 2000.

Fonte: Centro messaggi Windows