Hard Disk WD 5TB esterno con USB 3.0 ad un prezzo FOLLE su Amazon

Alfresco CMS. Scopriamo tutte le funzionalità offerte da un Enterprise Content Management System ideale anche per le imprese. Con Alfresco, utilizzabile sia su Windows che su Linux e scritto in Java e JavaScript, si possono creare strumenti avanzati di collaborazione tra utenti come per esempio Wiki, Blog, calendari e forum. E’ inoltre possibile la personalizzazione di ogni progetto nonché l’integrazione diretta con l’IDE Eclipse.