Google rilascia Android 13 Developer Preview 2

Il team di developer Google ha rilasciato la nuova Developer Preview 2 di Android 13, ovvero la più recente build del ramo di testing del sistema operativo mobile dell’azienda californiana. Tale release introduce diverse novità interessanti, anche se non è garantito che queste confluiscano in modo definitivo nel ramo stabile. Infatti non è inconsueto per i coder di Google presentare delle nuove feature nelle versioni beta che poi non vengono concretamente inserite, o magari arrivano solo dopo diversi mesi, nelle stable release. La Developer Preview 2 è attualmente accessibile unicamente ai possessori di smartphone Pixel, dunque è possibile provare le diverse novità, su hardware reale, solo se si possiede un Pixel 4/4a, 5/5a oppure un Pixel 6/6pro.

Gli sviluppatori Google definiscono Android 13 Developer Preview 2 come un “incremental update” che aggiunge molte nuove feature, dunque il bacino di beta tester è stato caldamente invitato a scaricare il nuovo aggiornamento ed ad iniziare ad inviare feedback al più presto. In questa versione testing la modalità “Non disturbare” è stata rinominata in “Priority mode”. I Quick Setting sono stati ridisegnati ed adesso il tasto delle opzioni, la gestione dell’account di sistema e il prompt per eseguire lo spegnimento o il riavvio del device sono stati spostanti in basso e posizionati a fianco di un menu che indica la presenza di applicazioni in background che sono rimaste inattive da un po’ di tempo.

Sempre in Android 13 Developer Preview 2 il sistema vi indicherà, tramite l’invio di una notifica dedicata, se le applicazioni in background stanno facendo un uso eccessivo della batteria. Sembra che questa funzione sia disponibile per tutte le app compatibili con Android indipendente dalla versione dell’SDK (Software Development Kit) implementato dai vari developer di terze parti. Altra novità interesse riguarda la gestione delle notifiche per i programmi appena installati. Infatti non appena si scarica un nuovo applicativo Android 13 richiederà il permesso all’utente di concedere la possibilità a tale software di inviare notifiche.