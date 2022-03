Sachs annuncia lo scambio di criptovalute con Galaxy

Goldman Sachs sta spingendo ulteriormente sul nascente mercato dei derivati di asset digitali, le criptovalute.

La società annuncerà di essere la prima grande banca statunitense a impegnarsi in una transazione crittografica over-the-counter, ha appreso la CNBC. Secondo le due società, Goldman ha scambiato uno strumento relativo al bitcoin chiamato opzione non consegnabile con la banca d’affari criptata Galaxy Digital.

La mossa è considerata un passo importante nello sviluppo dei mercati delle criptovalute per gli investitori istituzionali. Ciò in parte a causa della natura delle transazioni OTC.

Rispetto ai prodotti bitcoin di CME Group basati sullo scambio che Goldman ha iniziato a negoziare lo scorso anno, la banca assume un rischio maggiore agendo come principale nelle transazioni, secondo le società.

Il co-presidente di Galaxy, Damien Vanderwilt, afferma che il coinvolgimento di Goldman, uno dei principali attori nei mercati degli asset tradizionali globali, è un segnale della maggiore maturità della classe di attività per gli attori istituzionali come gli hedge. fondi.

Questa operazione rappresenta il primo passo che le banche hanno intrapreso per offrire esposizioni dirette e personalizzabili al mercato delle criptovalute per conto dei loro clienti

ha affermato Vanderwilt in un’intervista.

Criptovalute: un’interessante investimento

Il trading di opzioni è “molto più coerentemente rilevante per i mercati rispetto ai futures o ad altri prodotti di scambio”, ha affermato Vanderwilt.

Ad alto livello, è a causa delle implicazioni del rischio che le banche stanno assumendo; implicano la loro fiducia nella maturità delle criptovalute fino ad oggi.

Gli hedge fund hanno cercato un’esposizione in derivati al bitcoin, sia per scommettere sul suo prezzo senza possederlo direttamente, sia per coprire l’esposizione esistente ad esso, hanno affermato le società. Il mercato di questi strumenti è per lo più controllato da società critto-native, tra cui Galaxy, Genesis e GSR Markets.

Siamo lieti di aver eseguito il nostro primo scambio di opzioni di criptovaluta con regolamento in contanti con Galaxy.

ha dichiarato Max Minton, responsabile delle risorse digitali di Goldman per l’Asia-Pacifico.

Si tratta di uno sviluppo importante nelle nostre capacità di asset digitali e per la più ampia evoluzione della classe di asset.

La banca ha registrato una forte domanda di opzioni relative alle risorse digitali, ha affermato a dicembre Andrei Kazantsev, responsabile globale del trading di criptovalute presso Goldman.