Tutti i nuovi dispositivi che Google presenterà nel 2022, ecco la lista completa

Prima di poter scaricare Android 13 in versione beta, vedremo Android 12L, che è effettivamente una versione che includerà una serie di modifiche che serviranno al software per adattarsi meglio a display più grandi e pieghevoli.

È improbabile che vedremo un’enorme revisione dopo il rilascio delle enormi modifiche aggiunte con Android 12. I fan sperano che in cima alla lista delle cose da aggiungere ci sia la reintroduzione delle opzioni di personalizzazione per Pixel Launcher rimosse con l’aggiornamento da Android 11.

Google ha condiviso la sequenza temporale che colloca la versione stabile di Android 13 intorno ad agosto 2022. È molto prima rispetto allo scorso anno, quindi se non vuoi testare le anteprime degli sviluppatori, cosa che ti consigliamo vivamente di non fare per motivi di stabilità, devi sapere che la fase beta inizierà ad aprile.

Pixel 6a

Il Google Pixel 6a verrà lanciato quasi sicuramente nel 2022. La nuova serie potrebbe subire la più grande rivoluzione dal suo lancio nel 2019 con l’introduzione del chip Tensor e un design che imita quello del Pixel 6.

Secondo le informazioni scoperte dal team APK Insight all’interno dell’app Google Camera, il Pixel 6a, nome in codice internamente Bluejay, avrà un sensore Sony IMX363 da 12,2 megapixel. Questo è lo stesso sensore della fotocamera che si trova in ogni telefono Google: dal Pixel 3 al Pixel 5a.

Al di là della semplice diminuzione del numero di megapixel, il GN1 del Pixel 6 è fisicamente più grande dell’IMX363, consentendogli di catturare più luce e, quindi, più dettagli. Mentre gran parte dell’abilità di gestire la fotocamera deriva dalla compensazione con l’apprendimento automatico (cose come Super Res Zoom), il sensore più grande del Pixel 6 ha contribuito in modo significativo ai miglioramenti della camera dello smartphone.

Pixel Watch

Sembra che Google sia finalmente pronto a lanciare Pixel Watch nel 2022. Per anni abbiamo sentito voci di uno smartwatch progettato per Android Wear/Wear OS, e adesso molti affermano che Pixel Watch porterà l’Assistente Google di nuova generazione su Wear OS, e potrebbe essere alimentato dal nuovo chip Exynos.

Da quando è stato confermato per la prima volta, Google avrebbe svelato un dispositivo indossabile. Il 2022 sembra essere l’anno in cui vedremo i frutti di questo lavoro concretizzarsi, inoltre ulteriori prove suggeriscono che Pixel Watch sarà alimentato dal chip Exynos W920. Questo è lo stesso chip già in uso nella serie Galaxy Watch 4.

Alcuni leak affermano che il design vedrà un quadrante rotondo molto simile alla linea di orologi ultra-lusso Ressence. Fortunatamente, il prezzo proposto sarà più basso, e alcuni rapporti che suggeriscono che Google prenderà di mira la fascia dominata dagli Apple Watch.

Pixel Notepad

Il design pieghevole sta iniziando costantemente a maturare sotto il profilo tecnico, quindi non dovrebbe sorprendere che Google stia lavorando su un proprio smartphone foldable. Le voci suggerivano che un progetto fosse stato cancellato alla fine del 2021, ma sono state trovate prove della sua esistenza all’interno di Android 12L. La messa a punto e le modifiche per i display pieghevoli sono una forte indicazione del fatto che presto vedremo anche un prodotto pieghevole da parte di Google.

Sappiamo che la società chiamerà il dispositivo “Pixel Notepad” e probabilmente sarà venduto per circa 1.400 dollari. Ciò potrebbe rivelarsi una mossa molto intelligente, considerando che l’attuale Z Fold 3 parte da 1.799.

Google potrebbe lanciare il “Pixel Notepad” negli Stati Uniti prima di un rilascio globale.

Chromecast con Google TV

Sembra che Google presenterà un nuovo dispositivo Chromecast economico con Google TV durante il 2022. L’attuale prodotto in vendite offre funzionalità 4K insieme a Google TV, e questo nuovo modello dovrebbe offrire streaming fino a 1080p a un prezzo più ragionevole.

Non è chiaro come questa alternativa più economica allevierà alcuni dei problemi, come i limiti di archiviazione e non sappiamo quali specifiche offrirà il nuovo Chromecast, ma l’hardware sarà sicuramente in grado di decodificare AV1, come da requisiti per Google TV.

Pixel 7/7 Pro

Sebbene ci siano poche prove nel mondo reale dell’esistenza di Pixel 7 e 7 Pro in questa prima fase del 2022, molti analisti credono che la società abbia intenzione di lanciare la nuova versione entro la fine di questo anno. Sundar Pichai afferma che Pixel 6 ha battuto i “record di vendita trimestrali“, e dopo il successo del lancio del processore Tensor, molti fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà il nuovo chipset.

Alcuni analisti hanno trovato il nome in codice “cloudripper” annotato in diverse aree del sistema operativo e sembra che questo sia correlato al chipset in arrivo piuttosto che ai dispositivi.

Speriamo di ottenere aggiornamenti in altre aree, tra cui la fotocamera, i display e la durata della batteria.

Dispositivi che “potrebbero uscire” nel 2022

Ovviamente ci sono alcune incertezze, non tutti i lanci di Google previsti nel 2022 andranno come previsto. Ci sono un certo numero di dispositivi che speriamo davvero di vedere concretizzarsi nel prossimo anno, tra cui:

Nuovi Pixel Buds

Tablet Pixel

Tensor ver 2.0

