Logitech MK270: 20 euro per rendere la tua postazione wireless

Butta via la vecchia tastiera e il vecchio mouse cablati perché con soli 20 euro puoi trasformare la tua vecchia postazione in una completamente wireless. Grazie al set Logitech MK270 puoi avere entrambe le periferiche di ottima qualità, perfette per l’ufficio e l’attività quotidiana, in offerta oggi su Amazon.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK270: caratteristiche tecniche

Il fiore all’occhiello del pacchetto è senza dubbio la tastiera. Questa offre un profilo decisamente sottile, ma che non rinuncia a due piedini gommati che consentono di regolarne l’inclinazione. Anche i tasti presentano un profilo ribassato contribuendo al massimo confort durante la digitazione. Il layout è completo, in italiano, ed include il pratico tastierino numerico sul lato destro. Non mancano neanche 8 tasti multimediali e di scelta rapida che semplificano la gestione di musica e video e offrono accesso alle principali applicazioni per la produttività. Una delle caratteristiche più interessanti è sicuramente la resistenza ai liquidi. Grazie al trattamento che protegge dagli schizzi, non dovrai più preoccuparti delle bevande nei dintorni delle periferiche.

Il mouse, invece, è piuttosto essenziale seppur decisamente comodo. Possiede, infatti, un design ergonomico e simmetrico. Questo garantisce un utilizzo agevole con entrambe le mani ed un confort ottimale anche per l’utilizzo prolungato. Davvero preciso il tracciamento che si avvale di un sensore ottico da 1000 DPI. All’interno del pacchetto è incluso un dongle che consente di collegare entrambe le periferiche occupando una sola porta USB. Si tratta di periferiche plug and play che non richiedono alcuna installazione driver o software di terze parti. Incredibile l’autonomia della tastiera che arriva addirittura a 3 anni, mentre quella del mouse a 12 mesi.

Grazie ad uno sconto del 40%, il kit Logitech MK270 è disponibile su Amazon a soli 20,99 euro per un risparmio di 14 euro sul prezzo di listino.