Intel svela la roadmap fino al 2024, Raptor Lake arriverà entro la fine dell’anno

Il CEO di Intel Pat Gelsinger ha offerto ai partecipanti alla riunione degli investitori del 2022 di venerdì uno sguardo sulla strategia che adotterà per la crescita e il progresso tecnico nei prossimi anni. La presentazione ha toccato argomenti che vanno dalle tecnologie di data center ai piani per i servizi incentrati sull’automotive. Ha inoltre fornito ai partecipanti nuovi dettagli sulle roadmap sulla questione dei server e client computing di Intel.

Secondo quanto presentato durante l’incontro, il primo della linea di prodotti basati sui nodi di Intel, noto come Sapphire Rapids, è pronto per arrivare sul mercato nel primo trimestre del 2022.

I prodotti successivi includeranno Emerald Rapids nel 2023 e nuove configurazioni P-core ed E-core per le linee di prodotti Sierra Forest e Granite Rapids del 2024.

Il Client Computing Group (CCG) di Intel ha fornito inoltre interessanti novità che hanno interessato il campo delle CPU. Raptor Lake, la prossima generazione di processori desktop Intel è stata presentata in una dimostrazione dal vivo e la spedizione è prevista per la seconda metà del 2022.

Nuove CPU e GPU programmate per i prossimi anni

La società afferma che questa nuova generazione di CPU fornirà un forte aumento delle prestazioni e un maggiore numero di core e thread, consentendo agli utenti di rimanere sull’attuale piattaforma LGA 1700 di Alder Lake.

La presentazione ha identificato molte altre generazioni di processori Intel CCG che saranno costruiti sul prossimo nodo di processo Intel 4. Questi includono la linea di prodotti Meteor Lake nel 2023 e la successiva linea di prodotti Arrow Lake nel 2024.

Oltre il 2024, l’azienda prevede di sfruttare la propria strategia IDM 2.0 per supportare Lunar Lake e altre future linee di prodotti.

Intel ha anche fornito informazioni sull’attesissima gamma grafica Intel Arc. La società prevede di spedire oltre 4 milioni di GPU solo nel 2022. Questo numero ambizioso include le GPU Arc Alchemist nel primo trimestre del 2022 per laptop e schede grafiche per desktop e workstation nel secondo e terzo trimestre. Si dice che anche “Celestial“, il livello ultra di Arc, sia in fase di sviluppo, tuttavia non è stata rivelata alcuna tempistica per il rilascio.

Fonte: techspot