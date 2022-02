HUAWEI MatePad T 10: tablet octa-core versione 2021 ad un prezzo FOLLE su AMAZON

Se stai pensando di comprare un nuovo tablet per guardare le tue serie Netflix preferite o navigare sul web, Huawei MatePad T10 potrebbe essere il dispositivo che fa per te. Oggi lo puoi trovare ad un prezzo FOLLE su Amazon, parliamo di soli 129 euro, grazie allo sconto applicato sul prezzo finale che ci fa risparmiare ben 50 euro sull’acquisto del prodotto.

Il nuovo Huawei MatePad T10 ha un display LCD da 9,7 pollici, un processore Kirin 710A, una GPU Mali-G51 MP4, 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione abbinati ad una batteria da 5100 mAh. La combinazione di questi componenti fa si che il tablet risulti sempre fluido e reattivo a qualsiasi input. Inoltre, il MatePad T10 ha due fotocamere integrate, una fotocamera posteriore da 5 MP f/2.2 e una fotocamera frontale da 2 MP f/2.4. e funziona su EMUI 10.1 basato su Android 10.1 e Huawei Mobile Services.

Il MatePad T10 è realizzato in metallo, vetro e materiale in policarbonato di alta qualità. Molto in voga in colore “blu profondo”, scelto dalla maggior parte degli utenti. Il tablet è premium al tatto rispetto ad altri disponibili oggi sul mercato a questa fascia di prezzo. Sulla parte superiore del MatePad T10 ci sono il bilanciere del volume, il pulsante di accensione e due porte per microfono.

Il MatePad T10 è inoltre dotato della Kids Mod: una modalità che cambia l’interfaccia in una più adatta ai bambini. Gli elementi sono più semplici e con rappresentazioni a misura di bambino. La nuova EMUI 10.1 ha anche una funzionalità Digital Balance aggiornata in cui è possibile limitare il tempo trascorso su app specifiche.

Puoi acquistare questo tablet su Amazon ad un prezzo molto competitivo, clicca su questo link per non lasciarti scappare questa offerta.