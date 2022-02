Ecco perché l’open source continua a guidare l’innovazione

La community di sviluppatori software open source continua ad essere un punto di riferimento per l’evoluzione del settore informatico. Secondo una recente indagine statistica pubblicata dai ricercatori di OpenLogic, azienda che offre servizi di supporto tecnico, e OSI (Open Source Initiative), un’organizzazione no-profit dedicata a promuovere applicativi open source, durante il 2021 c’è stato un notevole aumento dell’adozione di programmi e piattaforme sotto licenza copyleft. I progetti open source rappresentano, oggi più che mai, un punto cardine per lo sviluppo di milioni di realtà imprenditoriali.

In particolare i ricercatori hanno analizzato un campione di 2660 professionisti del mondo open source. Dall’indagine è emerso che nel 77% dei casi i developer e le società si affidano a software libero per le loro attività quotidiane. Si tratta di un aumento di circa il 36% rispetto a 12 mesi fa. Inoltre le richieste di lavoratori qualificati nello sviluppo di piattaforme ed applicazioni open source sono state cosi alte che in questo periodo, malgrado gli stipendi medi si siano rialzati, le imprese del settore hanno difficoltà nel reperire personale.

Questa enorme crescita nell’adozione del software libero dipende da una serie di fattori. Come vi abbiamo già raccontato alcune settimane fa, gli applicativi sotto licenza copyleft fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. Con grande probabilità per leggere questo articolo state utilizzando un device Android ed un browser web come Chrome, Edge o Firefox. Inoltre la piattaforma CMS (Content Management System) utilizzata da questo portale è WordPress, ospitato a sua volta all’interno di un server animato da una distribuzione Linux. Senza contare che l’intera infrastruttura della rete internet necessità di programmi e soluzioni open source per funzionare.

Oltretutto le imprese tech fanno sempre più affidamento sulle operazioni di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati degli utenti per realizzare le proprie business strategy. Le tecnologie implementate per analizzare queste enormi quantità di dati sono tutte sviluppate all’interno di progetti open source, cosi come avviene anche per i principali sistemi di DBMS (Database Management System) e per i framework ed i tool dedicati alla realizzazione di intelligenze artificiali.