Beelink GK Mini: il Mini PC Intel che stavi cercando, a meno di 200 euro

Elimina l’ingombro, che sia sopra o sotto la scrivania, di un tradizionale mid-tower grazie al Beelink GK Mini disponibile a meno di 200 euro su Amazon. Si tratta di un Mini PC equipaggiato con processore Intel estremamente affidabile e flessibile, pensato soprattutto per il lavoro d’ufficio.

Mini PC Beelink GK Mini: caratteristiche tecniche

Il computer, infatti, offre una configurazione di porte decisamente completa che gli consente di adattarsi a qualsiasi tipo di attività. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, e consentono di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.0. Da questo punto di vista, è una macchina perfetta non lo solo per l’utilizzo professionale, ma anche per lo studio o l’intrattenimento. Un ottimo media center da portare sempre con sé per accedere alle piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video o Disney+.

Ad alimentare il tutto ci pensa un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Uno degli aspetti più interessanti è senza dubbio la versatilità dell’hardware. Rimuovendo il pannello superiore si ha pieno accesso a tutti i componenti interni. La memoria RAM può essere sostituita, così come l’SSD che può essere rimpiazzato con uno più capiente. Inoltre, è possibile aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici per espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione. All’interno della confezione è presente anche il gancio per l’attacco VESA che consente di fissare il PC direttamente al monitor.

Grazie ad un coupon di 44 euro, il Beelink GK Mini può essere acquistato su Amazon a soli 195 euro.