7 nuovi Apple MacBook verranno presentati entro la fine dell’anno, parola di Gurman

In un nuovo rapporto per Bloomberg, Mark Gurman rivela cosa potrebbe essere rivelato da Apple quest’anno e ipotizza l’uscita di sette nuovi Mac con tecnologia Apple Silicon entro la fine del 2022.

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, Gurman spiega che questi nuovi Mac avranno i seguenti processori:

Un nuovo chip M2;

I chip M1 Pro e M1 Max dell’anno scorso;

Versioni più potenti della M1 Max;

Ma come saranno distribuiti questi processori sulla linea Mac? Gurman scrive che si aspetta almeno sette nuovi Mac con Apple Silicon all’interno nel 2022:

Un nuovo Mac mini con un chip M1 Pro;

Un MacBook Pro da 13 pollici con un chip M2, per succedere al modello 2020;

Un Mac mini con un chip M2;

Un iMac da 24 pollici con un chip M2;

Un MacBook Air riprogettato con un chip M2;

Un iMac Pro più grande con chip M1 Pro e M1 Max;

Un Mac Pro di dimensioni ridotte, il primo con Apple Silicon, e l’equivalente di due o quattro chip M1 Max;

È probabile che i prossimi annunci arrivino a marzo, durante il primo evento dell’anno di Apple. Basandosi sul fatto che il MacBook Pro e il Mac mini entry-level sono “due dei più vecchi della gamma”, Gurman suggerisce che questi modelli saranno i prossimi ad essere aggiornati.

Ecco i primi dispositivi che saranno presentati secondo Gurman

I rumors dicono che Apple stia presenterà un nuovo Mac mini e un nuovo MacBook Pro entry-level durante l’evento di Apple l’8 marzo.

“Apple vuole raccogliere un feedback dagli sviluppatori prima di introdurre i nuovi chip per Mac Pro, quindi suppongo che la società voglia far debuttare il portatile già all’evento WWDC di giugno e spedirla in autunno. Un MacBook Air rinnovato sarebbe un ottimo acquisto per le vacanze, quindi ha senso rilasciarlo in quel periodo dell’anno, anche se Apple aveva originariamente pianificato di lanciarlo alla fine del 2021 o all’inizio del 2022“.

Nel secondo trimestre invece la società potrebbe concentrarsi sul nuovo iMac Pro e sul nuovo Mac Pro che monteranno nuove “versioni dell’M1 Max”.

La CPU dell’M2 sarà probabilmente un po’ più veloce dell’M1, ma il chip dovrebbe mantenere la stessa architettura a otto core. I chip per i Mac Pro saranno disponibili in due versioni: uno che raddoppia le capacità dell’M1 Max e uno che lo quadruplica. Sono circa 20 core CPU e 64 core grafici sul primo chip e 40 core CPU e 128 core grafici sul secondo. Infine, Gurman osserva che, sulla base della roadmap di Apple che abbiamo visto finora, si aspetta che le “versioni Pro e Max dell’M2” verranno lanciate nel 2023 insieme al primo M3.

Fonte: 9to5mac