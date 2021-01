Microsoft Edge Dev: nuova build disponibile per il download

Microsoft ha recentemente annunciato il rilascio della nuova build 89.0.767.0 di Edge Dev, che permetterà a chiunque di provare in anteprima alcune delle funzionalità in arrivo sulla versione stabile del browser.

Di seguito cercheremo di riassumere le principali novità introdotte in questa nuova versione.

Nuove funzionalità legate al completamento automatico

Una delle più grandi aggiunzioni che riguardano la nuova build di Microsoft Edge Dev è il supporto per il salvataggio e l’autofill delle date di compleanno. Finora, questa funzionalità richiedeva l’installazione di specifiche estensioni, mentre la nuova build aggiunge questa pratica miglioria direttamente in modo nativo.

La gestione delle date di compleanno non è l’unica novità che ha a che fare con il completamento automatico. Microsoft afferma infatti di aver introdotto anche altri miglioramenti sul tema, dal momento che questa nuova build porta con sé anche la capacità di suggerire il completamento automatico di alcuni campi, sulla base di quanto è presente negli appunti. Ad esempio, se si copia l’indirizzo di un’abitazione, Edge sarà in grado di riconoscerne il formato, e suggerire il campo all’interno del form di una pagina web in cui tale informazione dovrebbe essere incollata.

La nuova versione porta con sé anche l’estensione delle tab verticali a tutti gli utenti, il che significa che verosimilmente la funzione potrebbe essere inclusa nel prossimo rilascio beta di Microsoft Edge.

Altre novità di Microsoft Edge Dev

Nella nuova versione di Microsoft Edge Dev è stato inoltre inserita la possibilità di decidere se mostrare o meno i suggerimenti automatici. Ciò ha a che fare con il modo in cui vengono utilizzati i dati dal browser, e per questo motivo è bene sottolineare che queste modifiche potrebbero non essere state ancora inserite nei documenti ufficiali relativi alle policy di privacy e gestione dei dati personali.

Come ogni altro rilascio di Microsoft Edge Dev, anche quest’ultima build include nuovi bug fixing finalizzati a evitare arresti anomali del browser (cosa che accadeva, secondo le segnalazioni di alcuni utenti, quando veniva visualizzato un suggerimento, duranti il download di un file o a causa dell’utilizzo dello strumento Web Capture).

È bene comunque precisare che stiamo parlando di una build di Microsoft Edge Dev, ed è per questo che la probabilità di riscontrare bug resta piuttosto elevata. Tra i vari problemi, vale la pena menzionare che Microsoft Editor sembra non funzionare su Linux, causando l’arresto anomale del browser. Gli sviluppatori se ne stanno già occupando, ma d’altronde è qualche problema del genere è tutto sommato tollerabile, almeno in questa fase di sviluppo.

Fonte: Softpedia