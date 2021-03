Eclipse IDE: rilasciata la nuova versione 2021-03

Eclipse, il noto IDE per lo sviluppo in linguaggi come Java, C, C++ e molti altri, è stato aggiornato pochi giorni fa alla versione 2021-03. Disponibile per Windows, Linux e macOS, l’aggiornamento arriva con la solita cadenza trimestrale, ed include molte novità. Nel seguito cercheremo di riassumere le principali.

Nuove funzioni di clean up

La nuova versione di Eclipse introduce 16 nuove funzioni di clean up del codice, arrivando quindi ad un totale di circa 80. Queste funzionalità permettono di ottimizzare agevolmente il codice Java, rimuovendo ridondanze e semplificandolo. Cinque delle nuove funzioni permettono di ottimizzare l’uso della memoria ed i tempi di esecuzione. Ad esempio, viene automatizzata la sostituzione di String.replace() anziché String.replaceAll() quando possibile, oppure vengono applicate alcune sostituzioni di stringhe semplici, che risultano più veloci nelle versioni Java più recenti.

È stata migliorata anche la funzionalità di auto-completamento, con meno ritardi durante la digitazione grazie all’esecuzione in background del processo che la gestisce. Questo vale anche per la versione Enterprise di Eclipse, in cui un’estensione ne aveva finora impedito l’ottimizzazione.

Integrazione con Git

È stata rivista la gestione delle chiavi utilizzate per l’interazione con Git, con la possibilità di utilizzare GnuPG per le signature dei commit. Tramite la history, è ora possibile visualizzare se la firma di un commit è valida o meno (sebbene questa opzione sia disattivata di default; può essere attivata tramite Window -> Preferences -> Git -> History, selezionando quindi la casella Verify signatures). Oltre ai commit, è inoltre possibile firmare anche i tag, sebbene non sia stata aggiunta (per il momento) la possibilità di verificare la validità della firma.

È stato inoltre introdotto il supporto alla versione 2 del protocollo Git, per tutti i server che la supportano.

Supporto a JavaScript e Rust

Eclipse si appoggia a Visual Studio Code per supportare tecnologie web come HTML, CSS e JavaScript, nonché framework come Angular e React. L’aggiornamento del language server incluso nella versione Enterprise di Eclipse introduce il supporto a TypeScript 4.1, oltre ad aggiungere alcune migliorie relative allo sviluppo in JavaScript.

Un’altra novità riguarda la versione di Eclipse destinata a JavaScript, che non è più rilasciata come parte della rotazione trimestrale. D’ora in avanti, l’IDE dedicato a questo linguaggio sarà mantenuto direttamente dal team di Eclipse Wild Web Developer. Analogo il discorso per Rust, la cui versione dedicata di Eclipse può essere ottenuta dal sito ufficiale del progetto Eclipse Corrosion.

Altre novità

Dal momento che il rilascio di Eclipse 2021-03 è quasi coinciso con quello di Java 16, il supporto a quest’ultima versione del linguaggio non è ancora stato introdotto. È tuttavia possibile installarlo in anteprima tramite il marketplace (Help -> Eclipse Marketplace, digitando come stringa di ricerca “Java 16 Support”).

Molte altre informazioni sulla nuova versione di Eclipse possono essere reperite facendo riferimento alle note di rilascio ufficiali, oppure dando un’occhiata al seguente video:

Fonte: Eclipse.org