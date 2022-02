Miglior zaino impermeabile per laptop con porta USB ad un prezzo folle su Amazon

Questo nuovo zaino per laptop targato MATEIN ha superato tutti gli altri zaini sul mercato. È in offerta oggi a 29 euro, approfittando della promo di Amazon che propone uno sconto del 26% già applicato sul prezzo finale.

Il materiale con cui è stato costruito è solido e resistente: lo zaino è stato progettato con un tessuto in poliestere che non si strappa. Inoltre è anche resistente all’acqua: questo zaino mantiene i dispositivi all’asciutto, proteggendoli dall’umidità.

Matein ha progettato questo zaino con tre ampi scomparti. Il suo scomparto principale può contenere un laptop fino a 15,6 pollici, iPod, iPad, mouse, caricabatterie per laptop, accessori elettronici tecnologici e così via.

Lo scomparto centrale è enorme e serve per riporre tutto ciò di cui hai bisogno, anche lo scomparto anteriore è progettato con molte tasche. Ha una tasca per penne, una tasca per smartphone, un gancio portachiavi e un alloggiamento per gli auricolari.

Un’attenzione particolare anche per le cerniere: sono molto resistenti e in alluminio, quindi risulterà molto difficile usurarle. Inoltre è presente anche una porta USB che ti permette di collegare il tuo dispositivo tramite una powerbank posizionata all’interno dello zaino (non inclusa). Lo si può trovare in offerta oggi su Amazon ad un prezzo super competitivo.