HDG Italia: nuovi meetup per scoprire Docker e Dependency Injection con Hilt

HDG Italia è la prima Community Dev HUAWEI ufficiale in Europa, il gruppo non-profit HUAWEI Developer Groups nasce per raccogliere tutti gli sviluppatori della Penisola interessati e appassionati di nuove tecnologie. Chiunque desideri partecipare ad approfondimenti con la partecipazione di esperti, scoprire in che modo integrare gli HMS (HUAWEI Mobile Services) nelle App, confrontarsi e collaborare con altri sviluppatori su nuovi progetti, trova grazie ad HDG Italia uno spazio in cui accrescere le proprie competenze e moltiplicare le opportunità di networking.

Tra i principali obiettivi di HDG Italia vi è quello di promuovere incontri e sessioni di formazione nel corso dei quali i developer possono acquisire gratuitamente nuove competenze sui più svariati argomenti tecnici. Per questa ragione la community organizza una serie di meetup attraverso cui ogni partecipante ha la possibilità di migliorare le proprie capacità tecniche, collaborare con sviluppatori affermati e accelerare la propria carriera in un settore sempre alla ricerca di nuovi professionisti.

Durante i primi mesi del 2021 l’attività dei meetup di HDG Italia è stata già molto intensa grazie a diversi incontri online che tra febbraio e aprile hanno riguardato tematiche particolarmente attuali per gli sviluppatori come la realizzazione di applicazioni con il supporto del Machine Learning, approfondimenti sul framework Flutter per la creazione di interfacce native per iOS e Android, lo sviluppo di Immuni per il tracciamento contro la pandemia di COVID-19 e il game development con PICO-8 e Unity.

Ora il ciclo di incontri riprende con due appuntamenti dedicati rispettivamente a Docker, la piattaforma open source più utilizzata dagli sviluppatori per automatizzare il deployment di applicazioni tramite container, e l’uso del pattern Dependency Injection con l’ausilio di uno strumento come Dagger Hilt per la sua implementazione.

Ecco tutti i dettagli sui due prossimi eventi a cui sarà possibile iscriversi con una semplice registrazione. E’ prevista la consegna di un attestato di partecipazione per chi sarà presente alle dirette.

Introduzione PRATICA a Docker・Meetup HDG Italia #4

Giovedì 20 maggio 2021 dalle 18:45 alle 20:15 Ivan Pesenti, software developer di ABenergie, presenterà un’introduzione pratica a Docker e alle sue funzionalità dedicate alla containerizzazione di applicazioni e microservizi. Il meetup è stato concepito per proporre un percorso che, partendo praticamente da zero, consentirà di utilizzare Docker nei propri progetti.

Per quanto riguarda le basi di Docker, durante il talk scopriremo:

Cosa è Docker e da chi è stato inventato.

Cosa significano i termini base di Docker come container, immagini e tag.

Cosa è il Docker Hub e dove è possibile pubblicare le proprie immagini Docker private e pubbliche.

Quali sono i benefici di Docker per il ciclo di sviluppo di un software.

Come installare e configurare Docker su Windows 10 e quali sono le differenze tra Linux container e Windows container.

Come runnare un primo container a partire da un’immagine base pubblicata su Docker Hub.

Come effettuare il building di una prima immagine da usare come template per altri containers.

Giunti all’analisi del building verranno descritti gli step di alto livello successivi che riguardano il download di un’immagine base, la copia di un file di backup da locale ad immagine, il Run di Sql Server e la copia del backup sul SQL, l’esecuzione di uno script per il data masking e la copia dei file del database in un’immagine di produzione per la build finale.

Superati questi passaggi si imparerà a runnare un container partendo dall’immagine buildata, testare il collegamento al database ed eseguire delle query.

Tutte le curiosità dei partecipanti potranno essere soddisfatte tramite una Q&A aperta a domande e richieste di chiarimenti, a fine evento si potrà partecipare a quiz e lottery con premiazioni.

Dependency Injection in Android: come usare Hilt・Meetup HDG Italia #5

Giovedì 27 maggio 2021 dalle 19:00 alle 20:30 sarà il turno di Fabio Collini, Android Engineer presso il The New York Times, che proporrà un talk dedicato a come utilizzare Hilt, il nuovo framework di dependency injection sviluppato da Google, in un progetto basato sul sistema operativo mobile Android partendo dai concetti fondamentali e un rapido confronto con Dagger per scoprire tutte le potenzialità della soluzione presentata.

Hilt è ormai arrivato alla versione stabile ed è diventato il framework di riferimento per lo sviluppo di applicazioni mobile. Si tratta di un progetto basato su Dagger, sicuramente tra i più noti dependency injection framework per lo sviluppo tramite linguaggi di programmazione come Java e Kotlin, ma ne rappresenta un’evoluzione mirata a migliorare il lavoro degli sviluppatori.

In Hilt alcuni concetti di base sono gli stessi di Dagger ma la procedura di configurazione è molto più semplice, basti pensare che grazie ad esso non c’è più bisogno di occuparsi dei Component che vengono generati invece da Hint in modo completamente automatico.

Nel corso del talk di Fabio Collini scopriremo come sia possibile utilizzare Hilt in un progetto per l’ecosistema di Android, partendo dai concetti di base verrà mostrato anche come possa essere utilizzato in modo molto semplice anche per progetti complessi e la realizzazione di test.

Anche durante questo meetup ci sarà la possibilità di porre le proprie domande allo speaker e di partecipare alla quiz e lottery finale.

I prossimi appuntamenti di HUAWEI Developer Group Italia

L’attività dell’HDG Italia proseguirà anche nel corso delle prossime settimane grazie ad altri meetup dedicati alle nuove tecnologie, per informazioni su tutti gli appuntamenti e per iscriversi agli eventi in programma è possibile visitare il sito Web della community. Tutti i meeting di HDG sono disponibili su YouTube.

Tutte le informazioni sulle iniziative Huawei rivolte agli sviluppatori sono disponibili al link: https://developer.huawei.com/consumer/en/